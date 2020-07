Apples offene "Find-My"-Schnittstelle nicht ganz so offen

Mit iOS 14 will Apple sein sogenanntes Find-My-System ("Mein … finden") für Drittanbieter öffnen. Über die entsprechende App, die Bestandteil des Betriebssystems ist, lassen sich aktuell etwa iPhone, iPad, Mac oder AirPods auffinden – sowie auch Freunde, die ihren Standort freigegeben haben.

Hersteller von Bluetooth-Trackern wie Tile hatten seit Langem kritisiert, dass die Technik nur für Apple-Geräte bereitsteht – und es nicht möglich war, Konkurrenz-Hardware einzubinden. Mit iOS und iPadOS 14 soll sich das nun ändern.

Ein Dienst für alle

Wie konkret das umgesetzt wird, war bislang unklar. Apple hat mittlerweile erste technische Details mit den Anbietern geteilt. Wirklich leicht macht es der Konzern diesen offenbar nicht, wie das US-Blatt Washington Post unter Berufung auf informierte Kreise berichtet. Demnach sind die Vorgaben äußerst streng. So sollen Dritthersteller, die die App "Find My" verwenden, gleichzeitig keine anderen Dienste mehr einsetzen dürfen – also offenbar auch nicht mehr die eigenen.

"Find My" behält seine Vorteile

Für Tile würde dies beispielsweise bedeuten, dass eine Hinterlegung eines Trackers der Firma in "Find My" dazu führt, dass die Tile-App diesen nicht mehr verfolgen kann. Unverändert bleibt angeblich auch die Verpflichtung für Drittanbieter-Apps für Tracker, stets eine Erlaubnis einzuholen, bevor diese die Ortsdaten erhalten können. "Find My" hat dieses "Problem" nicht, es funktioniert einfach sofort. Einschränkungen soll es in iOS 14 weiterhin bei der Verwendung der Bluetooth-Funktion an sich geben. Das betrifft etwa die Genauigkeit der Signalfeststellung, die mit "Find My" genauer sein soll als mit Apps von Drittanbietern.

Apple schrieb dazu, das "Find My Network Accessory Program" sei insbesondere für kleinere Firmen hilfreich, denen die Ressourcen fehlten, einen eigenen Ortsfindedienst aufzubauen.

(bsc)