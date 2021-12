Apples smarter Lautsprecher HomePod mini zeigt sich vergesslich

Wer sich zu Weihnachten einen HomePod mini gegönnt hat, erlebt aktuell womöglich Bedienungsprobleme mit dem kostengünstigen Siri-Speaker. Seit einigen Tagen berichten Nutzerinnen und Nutzer der Apple-Hardware von verschiedenen Schwierigkeiten bei der Bedienung, wenn man mit dem Lautsprecher in deutscher Sprache kommuniziert.

Einfache Befehle werden ignoriert

So kennt das Gerät auch mit aktuellem HomePod OS 15.2 plötzlich keine Erinnerungen mehr – das System behauptet, es fehle an der passenden App. Auch das schnelle Auffinden des iPhone sowie das simple Abschicken von iMessage-Nachrichten an andere Personen kann scheitern. Dabei nimmt der HomePod mini den Befehl zwar entgegen, versendet dann aber nicht.

Schon vor Weihnachten hatte es Berichte gegeben, laut denen der Siri-Speaker unter anderem das Ausführen von Kurzbefehlen (Shortcuts) sowie so simple Befehle wie die Angabe der Uhrzeit verweigerte. All das klingt nach serverseitigen Problemen. Apples System-Status-Anzeige blieb in der Zeit – und auch aktuell – jedoch grün, HomeKit soll laut dem Konzern einwandfrei funktionieren.

Serverandrang müsste eigentlich vorbei sein

Es ist nicht unüblich, dass es in der Weihnachtszeit aufgrund zahlreicher frisch in Betrieb genommener Geräte zu Verzögerungen kommen kann, weil Apples Server überlastet sind. Das Problem ging aber über die Feiertage hinaus. Nachfragen beim Apple-Support fruchteten Nutzerberichten zufolge nicht. Dort bat man unter anderem darum, Diagnosedaten zu senden, gab aber an, über das Problem sonst nicht informiert zu sein.

Übliche – und für Nutzer unbequeme – Troubleshooting-Maßnahmen wie das Zurücksetzen von iPhone oder HomePod mini sollen an den Schwierigkeiten nichts ändern. Betroffene Nutzer sollten sowieso zunächst versuchen, sowohl iPhone als auch HomePod mini neu zu starten, um zu prüfen, ob die Verbindung dann wieder klappt. Beim HomePod mini wird dies über die Home-App auf dem iPhone erledigt. Daten gehen dabei nicht verloren.

(bsc)