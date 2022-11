Applikationsserver WildFly 27 bringt Anbindung an Jakarta EE 10

Die WildFly-Community hat Version 27 des Applikationsservers veröffentlicht. Das maßgeblich von Red Hat vorangetriebene Open-Source-Projekt ist im aktuellen Release eine kompatible Implementierung für alle drei Profile von Jakarta EE 10.

Der Java-Enterprise-Standard ist im September als erstes Feature-Release seit fünf Jahren erschienen. Neben zahlreichen neuen APIs hat Jakarta EE 10 das Core Profile neben den bisherigen Profilen Full und Web eingeführt. Das neue Profil beschränkt sich auf sieben APIs und zielt vor allem auf Headless-Anwendungen wie Microservices.

Zertifizierte Implementierung

Insgesamt sechs Zertifikate für die drei Profile jeweils im Zusammenspiel mit Java SE 11 und SE 17 finden sich in einem eigenen Repository auf GitHub. WildFly 27 gehört seit der Alphaphase zu den ersten Applikationsservern, die Jakarta 10 einbinden. Der Beitrag zum Release von WildFly 27 bezeichnet die Umstellung auf den aktuellen Java-Enterprise-Standard als gewaltiges Unterfangen.

WildFly Preview, die Variante des Applikationsservers, die künftige technische Neuerungen integriert, bietet dieselben Jakarta-EE-APIs und Implementierungs-Libraries wie die reguläre Variante. Allerdings existieren für die Preview derzeit keine Zertifikate für das Zusammenspiel. WildFly 27 verabschiedet sich mit dem Umstieg auf Jakarte EE 10 von der Anbindung an Jakarta EE 8 und EE 9.1.

Cloud und Java-Basis

Neben der Umstellung bei Jakarta sind vor allem in der Cloud einige Neuerungen nennenswert. Nachdem der Applikationsserver im April eine neue Architektur für den Einsatz in der Cloud bekommen hat, zu der unter anderem ein neuer Source-to-Image-Workflow (S2I) gehört, bringt das Release Ergänzungen und neue Konfigurationen unter anderem zu WildFly-S2I-Builders für Cloud-Server und PostgreSQL-Server.

Hinsichtlich der Java-SE-Basis empfiehlt das WildFly-Team den Einsatz der aktuellen Version mit Long-term Support (LTS), also aktuell Java 17. Für WildFly 27 gab es zwar Tests mit dem jüngsten Java-Release 19, aber die Testabdeckung für die LTS-Variante ist deutlich größer. Nach wie vor ist das vorletzte LTS-Release Java 11 eine stabile Basis, für die ebenfalls ausführliche Tests gelaufen sind. Die bis zu Version 26 gepflegte Anbindung an Java SE 8 entfällt in WildFly 27.

Weitere Neuerungen wie die Anbindung der Java-Library Micrometer lassen sich der Ankündigung von WildFly 27 entnehmen. Der Applikationsserver ist auf der Download-Seite verfügbar. Der Sourcecode findet sich auf GitHub.

(rme)