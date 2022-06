Apps per Sideloading testen: iPhones künftig mit Entwicklermodus

iOS und iPadOS 16 erhalten einen Entwicklermodus, der sich direkt auf iPhones und iPads aktivieren und auch wieder abschalten lässt. Der standardmäßig deaktivierte "Developer Mode" erlaubt die Verwendung von Funktionen für die App-Entwicklung, erklärt Apple im Beschreibungstext. Wird die Funktion angeschaltet, warnt der Hersteller, dass das die Gerätesicherheit mindert – zudem ist ein Neustart erforderlich.

Entwicklermodus soll mehr Sicherheit bringen

Als Grund für die Einführung des neuen Entwicklermodus verwies ein Apple-Sicherheitsspezialist in der vergangenen Woche auf der WWDC 2022 darauf, dass „mächtige Entwicklerfunktionen“ für gezielte Angriffe missbraucht würden. Weitere Details wurden nicht genannt. Durch die Einführung des neuen Modus könne man die Sicherheit für die breite Masse an Nutzern verbessern, ohne mit den dafür vorgenommenen Maßnahmen zugleich wichtige Funktionen für Entwickler zu stören.

Das Anschalten des Entwicklermodus ist nur erforderlich, wenn Entwickler ihre Apps zum Test per Sideloading auf iPhones und iPads installieren wollen. Für andere App-Bereitstellungskanäle wie Apples Testflight für Beta-Versionen, die Signierung von Apps über Enterprise-Zertifikate und die Bereitstellung über den App Store muss der Modus nicht aktiv sein, betont Apple.

An den bisherigen Einschränkungen für Sideloading in iOS ändert sich dadurch vorerst nichts, auch für Sideloading-Tools wie AltStore wird dadurch nichts vereinfacht: Die bisherigen Limits bestehen weiter, darunter auch die Begrenzung auf maximal drei Sideloading-Apps, die gleichzeitig installiert sein können.

Spekulationen über mehr Sideloading

Die Einführung des Entwicklermodus führt zu Spekulationen, dass Apple sich damit auch auf eine erzwungene Öffnung seiner Plattform vorbereiten könnte. Der Digital Markets Act der EU sieht vor, dass Betriebssystemhersteller alternative App-Stores und Sideloading zulassen müssen – Sicherheitsvorkehrungen sind aber zulässig. Apple will iOS auch um ein neues Sicherheitssystem erweitern, das Patches außer der Reihe ermöglicht – und an Schutzfunktionen erinnert, die Apple in sein für Sideloading offenes macOS integriert hat.

(lbe)