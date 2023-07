Aptos ersetzt Calibri: Das ist Microsofts neue Standardschriftart

Wenn Microsoft in seiner Software eine neue Standardschriftart einsetzt, verändert das die kollektive Wahrnehmung vom Schreiben am Computer. Denn viele nehmen einfach die Schriftart, die voreingestellt ist. Hunderte Millionen Nutzer werden in Word, Excel, PowerPoint und Outlook künftig hierbei eine neue Schriftart erblicken: Aptos. Microsoft hat die Änderung jetzt in einem Blogpost bekannt gegeben.

Der Nachfolge der Standardschriftart Calibri, die wiederum seinerzeit Times New Roman als Default beerbte, war ein längeres Suchverfahren unter Einbindung der interessierten Öffentlichkeit vorausgegangen. Im April 2021 gab der Softwarehersteller bekannt, die bisherige Standardschriftart nach 15 Jahren ablösen zu wollen. Zur Auswahl standen fünf Schriften, die Microsoft eigens in Auftrag gegeben hatte: Bierstadt, Grandview, Seaford, Skeena und Tenorite. Über soziale Medien wurde Feedback von den Nutzern eingeholt, sodass der Favorit jetzt schon einen Status als Publikumsliebling innehat.

Aus Bierstadt wurde Aptos

Wie Si Daniels, Principal Program Manager für Schriftarten und Typografie bei Microsoft, im Ankündigungs-Post darlegt, hat am Ende die Schrift Bierstadt das Rennen gemacht. Schriftdesigner Steve Matteson habe sich aber entschieden, seine Schrift in Aptos umzubenennen, der Name seiner Lieblingsstadt in Santa Cruz in Kalifornien. Aus Gründen der Auffindbarkeit soll Bierstadt aber zusätzlich als Name im Dropdown-Menü erhalten bleiben. Auch die anderen Schriften, die es zur Auswahl gab, sollen im Angebot verbleiben.

Aptos sei an die Schweizer Typografie aus der Mitte des 20. Jahrhunderts angelehnt und ein serifenloser Typ, heißt es zur weiteren Vorstellung der Schrift. "Auch als grotesk oder gotisch bezeichnet, haben sans serif oft einfache Buchstabenformen, sogar Striche, und sie sind leicht lesbar", erläutert Daniels. Die Schriftart soll eine höhere Lesbarkeit, insbesondere bei kleinen Größen, gewährleisten. Schriftdesigner Steve Matteson zeichnet auch für Segoe verantwortlich. Diese Schriftart wurde von Microsoft als Windows-Standardschriftart in Windows Vista eingeführt.

(mki)