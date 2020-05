Aquanima 40: Solar-Yacht ohne fossiles Backup

Die singapurische Firma Azura Marine hat eine Katamaran-Yacht entwickelt, gebaut und zu Wasser gelassen, die ausschließlich mit Solarstrom betrieben wird. Das Modell Aquanima 40 ist mit einem 56 m2 großen Oberdeck aus Solarmodulen bestückt, das zwei Elektromotoren mit jeweils 10 kW Leistung mit Strom versorgt. Überschüssige Energie wird in Akkus mit 60 kWh Kapazität gespeichert, mit der die Motoren und die elektrischen Geräte an Bord bei bedecktem Himmel oder nachts betrieben werden können.

Schiffe, die mit Solarstrom betrieben werden, sind mittlerweile nicht selten. Sie sind aber meist zusätzlich mit einem herkömmlichen, mit fossilem Brennstoff wie Diesel betriebenen Generator oder Motor als Backup versehen. Azura-Marine-Chef Julien Mélot verspricht in einem Artikel für Powerboat World, mit seiner Yacht seien Non-Stop-Reisen, also 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ausschließlich mit Solarstrom möglich. Täglich könne die Auqanima 185 Kilometer fahren, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 10 Knoten (knapp 20 km/h). Mélot verspricht "unbegrenzte Reichweite".

Kochfeld und WLAN

An Bord befinden sich zwei Einzelkabinen für die Crew sowie drei Kabinen für sechs Gäste, sie teilen sich zwei Badezimmer. Den Passagieren soll es unterwegs kaum an Komfort mangeln. Dafür sorgen eine Klimaanlage, eine Kombüse mit Kochfeld und Spüle sowie eine Eismaschine. Ans weltweite Netz kommen die Passagiere übers WLAN. Auf dem Solardach kann Regenwasser gesammelt werden, das Wasser aus der Klimaanlage wird rückgewonnen.

Bild 1 von 28 Solar-Yacht Aquanima (28 Bilder) Ausgerechnet "Solar Eclipse", Sonnenfinsternis heißt das erste Schiff der Modellreihe Aquanima 40. Ein für Solarboote unerwünschter Naturzustand.

(Bild: Azura Marine)

Das Modell Aquanima 40 ist für 495.000 Euro zu haben; im Vergleich zu der von einer anderen Firma geplanten Wasserstoff-Yacht "Aqua" ein Schnäppchen. Bereits in der Entwicklung ist das Modell Aquanima 45, das ein unterteiltes Solardeck haben soll und mit seinen fünf Kabinen Platz für zehn Passagiere bieten soll. Hinzu kommen zwei Kabinen für die Crew.

Bild 1 von 46 Brennstoffzellen-Yacht "Aqua" (46 Bilder) Ein Boot, das sich wohl nur Superreiche leisten können: Die Aqua, die mit Wasserstoff betrieben wird.

(Bild: sinot.com

)

(anw)