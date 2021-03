Arbeitsspeicher: DDR4-RAM wird bis zum Sommer teurer

DDR4-Speichermodule sollen auch im zweiten Quartal 2021 teurer werden. Der Marktforscher TrendForce erwartet, dass die SDRAM-Bausteine solcher Riegel rund 13 bis 18 Prozent im Preis steigen und sich somit die Produktionskosten für Hersteller erhöhen werden. Gemeint sind die Vertragspreise, die Firmen einige Wochen im Voraus aushandeln und den Preistrend der kommenden Monate signalisieren.

Der Grund liegt bei der weltweit hohen Nachfrage. So soll der Bedarf bei Notebooks aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie auf einem hohen Niveau verweilen. Server-Hersteller fahren laut TrendForce ihre Produktion hoch und auch Smartphone-Hersteller bunkern vermehrt Speicherchips. Vereinzelt sollen die Kosten für Bausteine um bis zu 20 Prozent steigen.

Im Falle von Konsumentenelektronik wie Smart-TVs kommen eine steigende Nachfrage und ein Wechsel auf neue Fertigungsgenerationen zusammen – bis Letzterer vollzogen ist, bleibt das Angebot knapp.

Viel Grafikspeicher notwendig

Die Marktforscher sprechen zudem Krypto-Miner an, die zum Schürfen beispielsweise von Ethereum einen hohen Bedarf an Grafikkarten mit schnellem SDRAM haben. Samsung, SK Hynix und Micron stellen demnach weitere Produktionslinien von GDDR5 auf GDDR6 um, was jedoch nicht reiche, um die Nachfrage zu decken.

Seit Anfang 2021 sind die Preise für SDRAM-Bausteine bereits um mehrere Prozent angestiegen. Im deutschen Handel äußerte sich das durch teurer werdende DDR4-Kits: 16 GByte beispielsweise kosten inzwischen mindestens 70 Euro, weisen bei dem Preis aber niedrige Taktfrequenzen beziehungsweise hohe Latenzen auf. 16 GByte DDR4-3200 sind ab knapp 80 Euro zu haben – Mitte Januar 2021 lagen die Preise noch bei 65 Euro, im September 2020 bei weniger als 50 Euro.

(mma)