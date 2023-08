Der zunehmend beliebte Alternativ-Browser Arc, der unter macOS auf einer Chrome-Basis läuft, steht auch als Mobilversion zur Verfügung. Der Hersteller The Browser Company bezeichnet die App explizit und mit etwas Understatement als "Mobile Companion", sieht sie also als Zusatzangebot zum Mac-Browser.

Zugriff auf alle Spaces und Tabs

Aktuell steht Arc nur für Apple-Geräte zur Verfügung, das gilt sowohl für die Desktop- als auch für die weniger bekannte Mobilvariante. Diese war Ende März erstmals erschienen und wird derzeit noch recht unregelmäßig aktualisiert – das letzte Update auf Version 1.07 erschien vor knapp einem Monat. Der Arc Mobile Companion ist nur für das iPhone optimiert; ob auch eine iPad-Anpassung erfolgt, wurde noch nicht mitgeteilt.

Sinn der Mobilvariante von Arc ist es, auf die Spaces, die man sich auf dem Mac angelegt hat, auch unterwegs zugreifen zu können. Der Abgleich erfolgt dabei über den Account, den jeder Arc-Nutzer bei Installation der Mac-Version anlegen muss – ohne diesen lässt sich Arc für iOS gar nicht erst nutzen. Tabs und einzelne Websites lassen sich in Arc in besagte Spaces sortieren, die temporär geöffnete sowie angepinnte Tabs enthalten – im Prinzip ist dabei jeder Space ein eigener Browser. Weiterhin gibt es Profile, mit denen sich auch Cookies und Logins je nach Space trennen lassen, was sehr nützlich für Web-Anwendungen ist.

Auch Notes und Easels verfügbar

The Browser Company betont, dass Arc für iPhone nicht der vollwertigen Version für den Mac entspricht. "[Es] verfügt daher nicht über alle Browser-Funktionen, die Sie gewohnt sind, wie z. B. den Lesemodus." Allerdings kann man der Mobilversion neue Tabs hinzufügen, was wiederum über ein Share-Sheet im ganzen Betriebssystem funktioniert.

Ebenfalls nützlich: Arc für iPhone zeigt auch Notizen (Notes) und die sogenannten Staffeleien (Easels) an, die man auf dem Mac angelegt hat. Diese nehmen Infos zu Websites ebenso auf wie andere kreative Inhalte und gelten als weitere Kernfunktion von Arc. Arc für iPhone setzt mindestens iOS 15 voraus. Die App ist – genauso wie die Desktop-Version – kostenlos. The Browser Company arbeitet derzeit an einer Windows-Variante des Browsers, ob er auch auf Android kommen wird, ist noch unklar.

(bsc)