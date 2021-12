Architektur der Macht: Die Bilder der Woche (KW50)

Berlin ist für Fotografen immer eine Reise wert, denn hier können sie einen umfangreichen Motivschatz heben. Ein regelrechter Fotospielplatz ist das Regierungsviertel mit seinen imposanten Gebäuden. Galerie-Fotograf Dirk Selig wollte mit seinem Bild des Tages „Marie-Elisabeth-Lüders-Haus 1“ verdeutlichen, welche Macht diese Gebäude ausstrahlen.

Geschafft hat er das mithilfe einer Langzeitbelichtung, die den Himmel in Schleiern über dem MELH vorbeiziehen lässt und der Spree eine interessante Spiegelung entlockt. Entscheidend ist dabei auch die Bearbeitung in Schwarzweiß. Sie betont so die grafischen Elemente des Bauwerks und löst es aus dem alltäglichen Sehen heraus, sodass es auch aus der gewählten Perspektive heraus wie eine „Machtzentrale“ wirken kann.

Alle Bilder des Tages dieser Woche finden Sie in unserer Bilderstrecke.

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 50) (7 Bilder) Andreas-Joachim Lins eröffnet mit "Glam Mood (I)" die Bilderwoche auf c't Fotografie. Sein Porträt ist Teil einer ganzen Serie, die in Zusammenarbeit mit seiner Stammvisagistin "Facedresses - Oxana Reger" und dem Model Lena Held entstanden ist, schreibt er c't Fotografie: "Der Look soll eindeutig dem Glamour zuzuordnen sein (...)." Er könne passend für eine Braut gewählt werden. (Bild: Andreas-Joachim Lins)

(ssi)