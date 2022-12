Inhaltsverzeichnis Architektur innen – Architektur außen: Die Bilder der Woche (KW 49) Baumarktarchitektur

Treppenhausarchitektur

Hochhausarchitektur

Hotelarchitektur

Ausstellungsarchitektur

Burgarchitektur

Architektur bedeutet übersetzt "Baukunst", das Wort kommt vom Lateinischen "architectura" bzw. vom Griechischen "architékton". In seiner engeren und klassischen Definition wird unter Architektur "die Wissenschaft und Kunst des planvollen Entwurfs der gebauten menschlichen Umwelt" verstanden.

In der Architektur geht es immer um die Verbindung zwischen Mensch, Raum und Zeit und klassische Architektur versucht stets ein ausgewogenes Verhältnis zwischen diesen drei Faktoren herzustellen. Auch in der Architekturfotografie geht es um Wechselwirkungen, und zwar zwischen fotografischer Raumdarstellung und persönlich/visueller Raumwahrnehmung.

Da die Architekturfotografie sehr eng mit anderen Genres der Fotografie, wie Sachfotografie, Landschaftsfotografie, Industriefotografie unter anderem, verknüpft ist, gibt es in unserer c’t Fotografie Galerie immer wieder die unterschiedlichsten Architekturfotos zu bestaunen. In dieser Woche sind es einige:

Baumarktarchitektur

Der Galeriefotograf Onkel Werner hat mit "Sehe Rot" einen Baumarkt der Marke "Bauhaus" mit seinen typisch roten Dächern und Dachgraten abgelichtet, die aussehen wie die Häuser auf dem Unternehmenslogo selbst. Zwar ist es sicher keine besonders schöne und langlebige Architektur, aber sie erfüllt ihren Zweck (Handwerksmaterialien anbieten) und bringt einen gewissermaßen auch zum Schmunzeln.

Treppenhausarchitektur

Innenarchitektur und Architektur sind zwei Seiten einer Medaille und gehören untrennbar zusammen. Dieses runde, modern und farblich sehr prägnant gestaltete Treppenhaus ist ein Blickfang, den Fotograf Klaus-Peter Kubik aufnehmen musste. Er berichtet: "Bei meinem Besuch in Basel gehörte das grüne Treppenhaus zu meinen Favoriten. Ganz gleich ob von oben oder von unten (wie auf diesem Bild) zeigt der Blick in den Treppenhauskern die tolle Wirkung, die der Architekt mit der grafischen Ausgestaltung des Treppenhauses erzielen wollte. Die grüne Farbgebung und die feine Spirale wirken hier gut zusammen."

Hochhausarchitektur

Über sein SW-Foto „Brutalismus“ erzählt unser Galeriefotograf Detlef Reich: "Am Bundeskanzler-Platz in Bonn musste das alte Bonn-Center einem Neubau - dem neuen Kanzler Platz- weichen. Das Gebäude befindet sich derzeit in der letzten Bauphase, sodass ich nur Detailaufnahmen anbieten kann. Um alle störenden Elemente außen vorzuhalten und gleichzeitig die charakteristischen Beton-Bauelemente und deren geometrischen Anordnung zu betonen, bot sich ein Foto aus nächster Nähe mit Blick nach oben geradezu an. Zur symmetrischen Ausgestaltung wählte ich eine Kante des Gebäudes." Dieses neue Bürohochhaus in Bonn fällt eigentlich durch seine Höhe von 101 Metern und wabenartigen Fassadenverkleidung auf.

Hotelarchitektur

Fotograf Jan Weber hat das Berghotel Seebenalp im Ski- Wandergebiet der Flumserberge (Schweiz), das im Sommer nur zu Fuß und im Winter auf Ski, Schlitten und zu Fuß erreichbar ist, sehr schön in die umgebende Landschaft eingefügt. Das Hotel liegt auf über 1650 Metern weit ab von Stadt- und Straßenlärm und ist mehr ein Landschaftsfoto mit Architektur. Weber erzählt über das Bild: "Als wir den kleinen Rundwanderweg auf dem Maschgenkamp begonnen haben, wussten wir nicht von diesem pittoresken Hotel und den Seen. Die Blickwinkel sind etwas eingeschränkt, aber dennoch konnte ich ein wenig komponieren. Zuletzt habe ich in Lightroom Kontrast und Farben korrigiert und einige Filter in Nik Color Efex angewandt."

Ausstellungsarchitektur

Die "Villa Stuck" in München, im Stadtteil Haidhausen, ist ein Museum für den Münchener Künstler Franz von Stuck (1863–1928), der als Maler und Bildhauer tätig war. Zudem bietet die Villa Stuck sowohl Sonderausstellungen der bildenden sowie angewandten Kunst als auch zeitgenössische Kunst. Galeriefotograf Alois Nagl zeigt mit seinem Bild "Ausstellung Villa Stuck" sehr schön die Wechselwirkung zwischen Kunst und Baukunst: die geradlinig aufgehängte Bildersammlung in Kombination mit der runden, geschwungenen Treppe. Die abgeschnittene Perspektive macht es noch interessanter.

Burgarchitektur

Der Fotograf Toorbjakkix hat mit "Saalburg am Nebelmorgen – 3" das Kastell Saalburg in der Nähe von Bad Homburg im Taunus sehr herbstlich in Szene gesetzt. Zwar trägt die Architektur des alten Kastells, das eines der am besten rekonstruierten Kohortenkastells am Obergermanisch-Raetischen Limes ist, zur mysteriösen Stimmung bei, jedoch sind Vordergrund und Nebel auch maßgeblich für dieses Herbstbild.

Alles Bilder des Tages finden Sie in unserer Bilderstrecke:

(vat)