Architektur und Natur: Die Bilder der Woche (KW 31)

Auf den ersten Blick könnte es sich beim Aufmacherbild – unser Bild des Tages vom Dienstag – um ein reales Foto handeln. Tatsächlich ist es jedoch die Komposition eines Fotos vom Chiemsee mit den Arkaden in der Kreisstadt Traunstein. Joachim Hertwig hat daraus seinen Traumort Dream Lake gestaltet, in dem Architektur und Natur harmonisch im Einklang stehen. In seinem Foto mit dem Titel Bewölkt setzt Galeriemitglied ‚menning‘ einen Hinterhof in Szene. Durch den Einsatz eines 4-mm-Fisheye-Objektivs, das senkrecht in den Himmel „schaut“, erhält die Darstellung eine nahezu kreisrunde Symmetrie. Es wirkt, als würde man durch ein Rohr in den Himmel schauen. Bei solch weitwinkeligen Aufnahmen mit mehr als 180 Grad muss der Fotograf aufpassen, dass seine Füße nicht ins Bild geraten.

Bild 1 von 7 Die Bilder des Tages (KW 31) (7 Bilder) Gerstenfelder ziehen das fotografische Auge immer wieder magisch an. Die besondere Wirkung meines Bildes "Gerste" führt Fotograf Reiner Weber hauptsächlich auf die fahle Beleuchtung in der späten Dämmerung zurück. "Um ein bisschen Tiefenschärfe hineinzubekommen, musste ich eine Zehntelsekunde belichten bei Blende 11, das bekommt man aus freier Hand gerade noch so hin", berichtet er. "Dennoch entstand im fernen Bereich dieser watteweiche Effekt, welcher dem Ganzen noch einen stimmungsvollen Charakter verleiht. Im Übrigen ist das Foto kaum nachbearbeitet, lediglich der Kontrast ist geringfügig angepasst, um meinen persönlichen Eindruck vor Ort nachzuempfinden."

Canon EOS 550D | 21 mm | ISO 800 | f/11 | 1/11 s | -1EV

(Bild: Reiner Weber / Reiner von der Schlei)

Die Intention zum surrealen Bild Haus in den Wolken war, dass Karl Klug sich einen Ort zum Wohlfühlen und Seele baumeln lassen erschaffen wollte. Die Zutaten dazu hat er in seinem Fotoarchiv gefunden. Um die Fischerhütte am Schaalsee bei Zarrentin in Mecklenburg-Vorpommern zu inszenieren, bediente sich Alexander Kadow der Infrarotfotografie. Zum Einsatz kam dabei eine Olympus-Kamera, bei der der IR-Sperrfilter vor dem Sensor entfernt und durch einen IR-durchlässigen Bandfilter ersetzt wurde. Dieser bewirkt, dass grüne Blätter nahezu weiß erscheinen.

In seinem Foto Gerste – das Bild des Tages vom Samstag – zeigt Fotograf Reiner Weber von der Schlei die romantische Seite der Landwirtschaft. Beim Foto vom Sonntag hat Galeriemitglied 'PixelÄsthetik' eine Nebelkrähe voll im Flug erwischt – Action pur.

(pen)