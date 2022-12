Archivmanager Peazip 9.0 entpackt flotter und beherrscht mehr Archivarten

Das Open-Source-Pack- und Entpackprogramm Peazip ist in Version 9.0 erschienen. Neben Anpassungen der Benutzeroberfläche gibt es auch einige neue Funktionen und Performanceverbesserungen. Peazip steht für Linux, Windows und macOS zur Verfügung.

Durch Verbesserungen am Source-Code soll Peazip in der neuen Version Archive nun 10 Prozent schneller und 10 Prozent weniger speicherintensiv entpacken. Beide Werte beziehen sich dabei auf Pakete mit 250.000 Sub-Dateien. Zudem verarbeitet Peazip Drag-and-Drop-Befehle, etwa zum Hinzufügen von Dateien ins Pack-Menü, in Version 9.0 dreimal schneller.

Das grafische Interface des Dateimanagers haben die Entwickler ebenfalls überarbeitet. Es passt sich Fenster-Größenänderungen besser an. Mit den neu verfügbaren .pmdx, .pmvx, .tmdx, und .prdx beherrscht Peazip inzwischen 230 Datei-Endungen. Plugins für Peazip stehen außerdem künftig als tar-Archive zur Verfügung, die Installation erfolgt über das Extrahieren in den Sub-Ordner (peazip)/res/bin/ directory .

Peazip ist ein Open-Source-Archiv- und Dateimanager unter Linux, Windows und macOS. Alle Änderungen listet das Team im Changelog.

Peazip 9.0.0 kostenlos bei Heise Downloads herunterladen

(jvo)