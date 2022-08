Artemis-1: Den Start zur Mondmission der NASA im Livestream verfolgen

Mit dem Start der Riesenrakete SLS zum Mond, will die NASA am Montag ihr ambitioniertes Artemis-Programm einleiten und nicht nur bei der US-Weltraumagentur steigt die Aufregung. Das erste Startfenster wird sich um 14:33 Uhr öffnen, zwei Stunden lang kann die Rakete dann abheben. Sollte das nicht klappen, wird es am 2. beziehungsweise am 5. September weitere Möglichkeiten geben. Von der NASA wird es den ganzen Tag über Livestreams geben, losgehen soll es ab 6 Uhr MESZ mit der Betankung der Rakete. Wenn alles funktioniert, soll es ab 23:30 Uhr MESZ die ersten Fotos geben, die die Orion-Raumkapsel von der Erde gemacht hat. Eine Liveübertragung plant auch die Europäische Weltraumagentur ESA, die an der Mission beteiligt ist. heise online wird berichten.

Noch ein Kuscheltier platziert

Gegenwärtig laufen noch die letzten Vorbereitungen, so wurde am Donnerstag die Orion-Raumkapsel zum letzten Mal geschlossen, als Nächstes soll der Zugangstunnel zurückgezogen werden. Installiert worden sei in der Kapsel zuletzt auch der "Schwerelosigkeitsanzeiger" Snoopy, schreibt die NASA. An Kuscheltieren mangelt es in dem Raumschiff also nicht, für die ESA fliegt Shaun das Schaf mit. Mit wachsender Aufmerksamkeit wird derweil der Wetterbericht beobachtet: Die zuständigen Meteorologen und Meteorologinnen sehen demnach aktuell eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit günstiger Bedingungen. Hauptsorge sei noch die Gefahr von zu starkem Regen.

Die Mission mit dem Namen Artemis-1 ist die erste einer ganzen Reihe, mit denen die NASA wieder Menschen auf den Mond bringen will – diesmal auch auf Dauer und nicht nur für kurze Besuche. Der erste Testflug erfolgt jetzt unbemannt, die Raumkapsel soll mehrere Wochen lang um den Mond kreisen. Danach ist noch ein weiterer unbemannter Start vorgesehen. Auf Artemis-2 sollen dann Menschen um den Mond kreisen und die Crew von Artemis-3 soll dann schon landen. Das ist momentan für Mitte des Jahrzehnts geplant, an dem Zeitplan der NASA gibt es aber erhebliche Zweifel. Die geplante Startfrequenz ist trotzdem deutlich niedriger als beim Apollo-Programm, an das die Vereinigten Staaten damit anknüpfen wollten.

Mission in Echtzeit verfolgen

Den Start am Montag will die NASA nicht nur vor Ort, sondern auch online umfassend begleiten, erster Anlaufpunkt dafür sind die verschiedenen Accounts in den sozialen Netzwerken. Vertreten ist das Artemis-Programm unter anderem auf Twitter, Facebook und Instagram, eigene Konten gibt es beispielsweise für die Orion-Kapsel, die zum Mond fliegen wird. Vorgesehen ist außerdem, dass kurz nach dem Start ein spezielles Internetportal online geht, auf dem visualisiert werden soll, wo sich die Orion-Raumkapsel befindet und welche Meilensteine erledigt sind beziehungsweise bevorstehen. Über die "Artemis Real-time Orbit Website" (AROW) sollen sich auch präzise Daten zur Position, zur Geschwindigkeit, zur Temperatur, zur Distanz und zur Missionsdauer des Raumschiffs abrufen lassen.

(mho)