Artemis-1: NASA gibt SLS frei für den geplanten Start zum Mond

Die riesige NASA-Rakete SLS ist bereit für den geplanten Start am 29. August, das teilte die US-Weltraumagentur nach Abschluss der "Flight Readiness Review" mit. Die Verantwortlichen für die einzelnen Teile der Rakete und der Mission Artemis-1 hatten zuvor jeweils ihre Einschätzung abgegeben. Trotzdem seien bis zum Beginn des ersten Startfensters um 12:03 Uhr MESZ am Montag noch einige wenige Tests nötig, einer sogar erst am Starttag selbst. Sollten die nicht wie gewünscht ausfallen, kann der Start auch dann noch verschoben werden. Insgesamt hat die NASA drei Startfenster für den Beginn der Mission, das zweite am 2. September und das dritte am 5. September.

NASA plant Beginn einer neuen Ära

Artemis-1 ist die erste einer Reihe von Missionen zunehmender Komplexität, die eine Grundlage für die bemannte Erforschung des Weltraums legen sollen, erklärt die NASA angesichts des weiteren Meilensteins. Sie sollen "unser Engagement und unsere Fähigkeit unter Beweis stellen, die menschliche Präsenz auf den Mond und darüber hinaus auszudehnen". Der erste Artemis-Flug erfolgt jetzt noch unbemannt, danach ist noch ein weiterer Testflug vorgesehen. Auf Artemis-2 sollen dann Menschen um den Mond kreisen, die Crew von Artemis-3 soll dann schon landen. Danach ist der Aufbau einer dauerhaften Präsenz geplant. Am ambitionierten Zeitplan der NASA gibt es aber erhebliche Zweifel.

Für die NASA ist Artemis-1 damit immens wichtig, die Vorbereitung hatte sich immer wieder verzögert. Im Frühjahr war die Riesenrakete SLS erstmals auf die Startrampe gerollt worden, um den Startprozess ausführlich zu testen. Das hatte nicht ganz geklappt, weswegen eine Wiederholung nötig wurde. Am 17. August war das Space Launch System mit der Raumkapsel Orion dann erneut auf die Startrampe gerollt worden, diesmal wird es ernst. Die Rakete steht seitdem auf der Startrampe 39B des Kennedy Space Centers in Florida. Von dort wurde unter anderem schon Apollo 10 gestartet, später hoben hier Dutzende Space Shuttle ab.

(mho)