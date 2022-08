Artemis-1: NASA plant Website zur Nachverfolgung der Mondmission in Echtzeit

Wenn die Mondmission Artemis-1 der NASA in zwei Wochen planmäßig startet, sollen Interessierte in aller Welt den aktuellen Stand der Mission online in Echtzeit nachvollziehen können. Das teilte die US-Weltraumagentur jetzt mit. Dazu sei ein eigenes Onlineportal namens "Artemis Real-time Orbit Website" (AROW) geplant, auf dem ab etwa einer Minute nach dem Start visualisiert werden soll, wo sich die Orion-Raumkapsel befindet und welche Meilensteine erledigt sind beziehungsweise bevorstehen. Darüber hinaus sollen sich auch präzise Daten zur Position, zur Geschwindigkeit, zur Temperatur, zur Distanz und zur Missionsdauer des Raumschiffs abrufen lassen.

Interessierte sollen mit den Daten sogar eigene Datenvisualisierungen, Apps oder andere Software bauen können, verspricht die NASA. Es sei schon cool, während der Mission zu wissen, was das Raumschiff mache, meint der NASA-Ingenieur Richard Garodnick, "aber es wird interessant, zu sehen, welche kreativen Projekte anderen einfallen". Außerdem sei die Anwendung zwar für das Artemis-Programm entwickelt worden, aber die dahinter steckende Technik könnte auch bei anderen Missionen zum Einsatz kommen. Die Seite soll am 28. August online gehen, einen Tag vor dem frühesten Starttermin von Artemis-1. Darauf zurückgreifen soll auch der Twitter-Account der Orion-Raumkapsel.

Artemis-1 ist die erste Mission des ambitionierten Artemis-Programms der NASA, das eine Rückkehr der Menschheit zum Mond noch in diesem Jahrzehnt vorsieht. In einem ersten Schritt soll die Riesenrakete SLS der NASA dafür Ende des Monats die dann noch unbemannte Raumkapsel zum Mond schießen. Sie soll diesen dann mehrere Wochen lang umkreisen und wichtige Tests für die geplanten Flüge mit Besatzung durchführen. Danach soll sie zur Erde zurückkehren und in den Pazifik stürzen. Immer wieder aufgeführtes Teilziel des Artemis-Programms ist es laut NASA, die erste Frau und die erste Schwarze Person auf den Mars zu schicken. Am Apollo-Programm haben bislang nur Weiße Männer teilgenommen.

(mho)