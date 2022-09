Artemis-3: Axiom Space soll Raumanzüge für erste Mondspaziergänge liefern

Das US-Raumfahrtunternehmen Axiom Space soll die Raumanzüge herstellen, mit denen sich bei Artemis-3 erstmals wieder Menschen auf dem Mond bewegen sollen. Das teilte die NASA jetzt mit, die US-Weltraumagentur bezahlt dafür 228,5 Millionen US-Dollar (rund 229 Millionen Euro). Axiom Space setzt sich damit beim besonders prestigeträchtigen ersten Teilauftrag eines deutlich umfangreicheren Programms zur Entwicklung neuer Raumanzüge gegen den Konkurrenten Collins Aerospace durch. Für die NASA ist die Entscheidung ein weiterer "Eckpfeiler" auf dem Weg zur bemannten Rückkehr zum Mond.

Der erste von mehreren Teilaufträgen

Erst im Juni hat die NASA entschieden, dass Axiom Space und Collins Aerospace die nächste Generation der Raumanzüge für Missionen im Erdorbit sowie beim beziehungsweise auf dem Mond entwickeln sollen. Bezahlt werden sie aus einem Programm, dessen gesamtes Budget bis 2034 bei 3,5 Milliarden US-Dollar (3.3 Milliarden Euro) liegt. Das Geld fließt in mehrere Teilaufträge der NASA, um die die beiden Unternehmen jeweils konkurrieren. Die erste Entscheidung ist nun ein Etappensieg für Axiom Space, das Firmenlogo werde auf dem Anzug der ersten Frau prangen, die auf dem Mond unterwegs sein wird. Man fühle sich geehrt, den Auftrag der US-Weltraumagentur erhalten zu haben, versichert Axiom-Chef Michael Suffredini.

Artemis-3 ist aktuell noch für 2025 geplant, das dürfte aber nicht zu schaffen sein. Es ist die Mission des Artemis-Programms, bei der die NASA tatsächlich zum Mond zurückkehren will. Eigentlich sollte die Mission Artemis-1 dafür den Startschuss gegeben haben, aber bislang hat die Riesenrakete SLS nicht abgehoben. Noch ist unklar, wann der nächste Anlauf für den Flug unternommen werden soll. Dabei soll die dann noch unbemannte Raumkapsel Orion zum Mond geschossen werden. Auf Artemis-2 sollen dann bereits Menschen um den Mond fliegen. Nach einem weiteren unbemannten Test der Mondlandefähre folgt dann Artemis-3. An dem Zeitplan gibt es aber Zweifel und in der jetzigen Bekanntmachung nennen weder Axiom Space noch die NASA eine Jahreszahl.

(mho)