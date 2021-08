Ask Me Anything: Fragerunde mit c’t-Chefredakteur Dr. Jürgen Rink bei Reddit

c’t, Europas größtes IT- und Tech-Magazin, berichtet alle 14 Tage über IT-Sicherheit und Datenschutz, testet Hard- und Software und spürt neuen Technik-Trends nach. Die c’t-Redaktion macht mit Raspis alte Geräte flott, konzipiert den optimalen PC und baut sogar manchmal ein Cockpit für den Flugsimulator. Der Austausch mit Leserinnen und Lesern spielt dabei stets eine große Rolle.

Am 10. August gibt es deshalb die Gelegenheit im Rahmen des Frageformates "Ask Me Anything" (AMA) mit c’t-Chefredakteur Dr. Jürgen Rink bei Reddit ins Gespräch zu kommen. Interessiert Sie beispielsweise, wie die Produktion der c’t funktioniert? Wie der Redaktionsalltag aussieht? Wie wir unsere Themen auswählen? Die offene Fragerunde findet von 16 bis 19 Uhr im größten deutschsprachigen Subreddit r/de statt.

Wem der Start des AMA um 16 Uhr zeitlich nicht so gut passt, der oder die kann auch schon vorab Fragen an Dr. Jürgen Rink stellen, sobald der AMA-Post (gegen 13 Uhr) online ist. Alle Fragen und Antworten bleiben natürlich erhalten und können auch nach dem Ende der Fragerunde gelesen werden.

Außerdem ist die c’t-Redaktion ab sofort als u/ctmagazin auf Reddit vertreten, beteiligt sich an Diskussionen, ist stets für User ansprechbar und freut sich auch außerhalb von AMAs über Feedback. Das Schwestermagazin iX ist übrigens bereits als u/iXmagazin auf der Social-Media-Plattform aktiv.

