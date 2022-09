"Assassin's Creed": Ableger in China, Japan und Baghdad

Ubisoft hat bei einem Livestream am Samstag mehrere neue "Assassin's Creed"-Titel vorgestellt. Bereits enthüllt war das in Baghdad spielende "Mirage", zu dem der französische Publisher einen sehenswerten Render-Trailer veröffentlichte. Das Video stellt allerlei Assassinen-Gadgets wie Giftnebel, verhüllenden Rauch und natürlich die klassische versteckte Klinge zur Schau, ohne dabei allerdings Gameplay zu zeigen.

Darüber hinaus hat Ubisoft mehrere neue Ableger von "Assassin's Creed" in Aussicht gestellt, die in den kommenden Jahren das Assassinen-Universum bevölkern sollen. Einer dieser Titel heißt "Jade" und wird von Ubisoft als Action-Adventure für Mobilplattformen beschrieben. "Jade" spielt im alten China und soll kostenlos spielbar sein – der Titel dürfte sich also auf Mikrotransaktionen stützen. Mit Netflix arbeitet Ubisoft nicht nur an einer Live-Action-Serie um "Assassin's Creed", sondern auch um einen Netflix-Games-exklusiven Mobilableger der Spielereihe, der noch nicht benannt wurde.

Japan und Hexen

Für Konsolen und PC ist dagegen "Assassin's Creed Red" geplant, das im feudalen Japan spielen soll – ein unter Serienfans stark nachgefragter Schauplatz. Ubisoft Quebec entwickelt das Assassinen-Spiel, das nach dem für 2023 geplanten "Mirage" veröffentlicht werden soll. Es sollte voraussichtlich 2024 oder 2025 in den Handel kommen.

Die "Assassin's Creed"-Roadmap für die kommenden Jahre. (Bild: Ubisoft)

Kaum Informationen gibt es zu "Assassin's Creed Hexe", das ebenfalls in der Roadmap auftaucht. Es wird von Ubisoft Montreal entwickelt und wird auf "Assassin's Creed Red" folgen.

Verknüpft werden die "Assassin's Creed"-Spiele künftig über eine Plattform namens "Infinity", eine Art zentrale Anlaufstelle für verschiedene "Assassin's Creed"-Inhalte. Als Teil dieser Plattform soll ein eigenständiges Multiplayer-Spiel um "Assassin's Creed" entstehen.

