"Assassin's Creed Mirage": Zurück zum Schleichen

Der neue Teil von "Assassin's Creed" heißt "Assassin's Creed Mirage": Das hat Ubisoft am Donnerstag auf Twitter angekündigt, nachdem mehrere Leaks den neuen Titel bereits enthüllt hatten. Beim Namen hören die offiziellen Informationen dann bereits auf. Erst am 10. September will der französische Publisher Details bekanntgegeben.

Aus einem offiziellen Marketing-Bild lässt sich außerdem ablesen, dass "Mirage" im arabischen Raum spielen wird. Leaker sprechen von Baghdad als Schauplatz für den neuen "AC"-Teil. Auch die Wirtschaftszeitung Bloomberg verortet "Assassin's Creed Mirage" in der irakischen Hauptstadt.

Bloomberg berichtet nach Gesprächen mit anonymen Quellen außerdem, dass der neue Teil der beliebten Actionserie sich nicht nur vom Schauplatz ("Assassin's Creed 1" spielte unter anderem in Jerusalem und Akkon), sondern auch beim Spieldesign auf alte Stärken zurückbesinnen soll. "Mirage" soll demnach ohne das Rollenspiel-Levelsystem der jüngeren Ableger wie "Valhalla" auskommen. Im Mittelpunkt sollen bei "Assassin's Creed Mirage" nicht actionlastiges Dauerschlachten, sondern das Schleichen stehen.

"Mirage", "Infinity" und ein Remake von Teil 1

Bereits vorher hatte Bloomberg berichtet, dass Ubisoft derzeit gleich an zwei Ablegern der "Assassin's Creed"-Reihe arbeitet: Ein kleinerer Ableger und ein um Online-Services strukturierter Teil, der über Jahre hinweg gespielt und mit Updates versorgt werden soll. Bei "Mirage" handelt es sich um den erstgenannten, kleineren Titel. Der Online-Ableger wird als "Assassin's Creed Infinity" gehandelt, ist aber noch nicht offiziell angekündigt.

Leaks zufolge möchte Ubisoft die Arbeit an "Mirage" außerdem doppelt verwenden: Auf Basis von "Mirage" soll demnach ein Remake des ersten Teils entwickelt werden. Möglich wäre das, weil Ubisoft Animationen, Effekte und vor allem Grafiken aus "Mirage" auch in Jerusalem, Akkon und Damaskus aus Teil 1 wiederverwenden könnte.

(dahe)