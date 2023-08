"Assassin's Creed Mirage" kommt eine Woche früher als geplant: Der Ubisoft-Titel erscheint am 5. Oktober, teilte Ubisoft mit. Ursprünglich hätte das Actionspiel am 12. Oktober erscheinen sollen. Mit dem vorgelegten Release-Termin möchte sich Ubisoft wohl etwas Luft in einem Monat verschaffen, der mit Titeln wie "Forza Motorsport" (10. Oktober), "Lords of the Fallen" (13. Oktober), "Alan Wake 2" (17. Oktober) und "Marvel's Spider-Man 2" (20. Oktober) sehr vollgepackt ist.

Dass eine für die Spielebranche eher unübliche Vorverlegung sinnvoll sein kann, zeigte zuletzt "Baldur's Gate 3". Das Rollenspiel von Larian wurde sogar einen ganzen Monat nach vorne verschoben, um dem Bethesda-Titel "Starfield" aus dem Weg zu gehen – zumindest so gut wie möglich. Beide RPGs dürften über 100 Stunden an Spielzeit einfordern.

Im Fall von "Baldur's Gate" hat sich die Vorverlegung offenbar gelohnt. Das Larian-Spiel mausert sich zum Mega-Hit. Auf Steam spielten es bis zu 875.000 Spieler gleichzeitig, damit gehört es zu den Top 10 aller Zeiten. Larian hat bislang keine Verkaufszahlen genannt, eigenen Angaben zufolge hatte man aber mit nur bis zu 100.000 gleichzeitigen Spielern gerechnet. Auch die erwarteten Sales dürften also um ein Vielfaches übertroffen worden sein. Wäre der Titel zur gleichen Zeit wie "Starfield" veröffentlicht worden, hätten sich die beiden Hochkaräter dagegen wohl das Rampenlicht teilen müssen.

Zurück zu den Assassinen-Wurzeln

"Assassin's Creed: Mirage" wird eine Nummer kleiner als vorherige "AC"-Games wie "Valhalla" und "Odyssey", die mit riesigen offenen Spielwelten und Fleißaufgaben Dutzende Stunden verlangten. Mit "Mirage" besinnt sich Entwickler Ubisoft bewusst zurück zu den Serienwurzeln. Im Mittelpunkt sollen daher nicht mehr die typischen Open-World-Sammelaufgaben stehen, sondern das Schleichen und Morden, das die Serie einst auszeichnete.

Spieler schlüpfen in "Assassin's Creed: Mirage" in die Rolle des Assassinen Basim, der sein Assassinenhandwerk im Bagdad des 9. Jahrhunderts ausübt. Die Entwickler peilen eine Spielzeit von 15 bis 20 Stunden an – genug Zeit also, um den Titel vor dem Release der anderen Blockbuster-Spiele im Oktober durchzuspielen.

