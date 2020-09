"Assassin's Creed Valhalla" erscheint mit Spielekonsolen Xbox Series X und S

Publisher Ubisoft begleitet Microsofts Vorstellung der Xbox Series X und Xbox Series S mit zwei großen Titeln: "Assassin's Creed Valhalla" erscheint parallel am 10. November 2020 – eine Woche früher als bisher angekündigt. "Watch Dogs: Legion" bringt Ubisoft schon am 29. Oktober 2020 für die aktuelle Generation, reicht am Stichtag aber eine Upgrade-Version für Xbox Series X und Xbox Series S nach.

"Assassin's Creed Valhalla" läuft laut Ubisofts Ankündigung auf der Xbox Series X ohne Upscaling in Ultra HD (3840 × 2160 Pixel) mit 60 Bildern pro Sekunde. Das SSD-Streaming der "Velocity-Architektur" soll zudem Ladezeiten verkürzen, wovon auch die Xbox Series S profitiert. "Watch Dogs: Legion" geht einen Schritt weiter und erhält Raytracing-Grafikeffekte. Letztere laufen auch auf PCs mit einer GeForce-RTX-Grafikkarte beziehungsweise kommenden RDNA-2-Modellen, die AMD am 28. Oktober 2020 vorstellen will.

"Rainbow Six Siege" folgt später

Noch keinen konkreten Termin hat das Upgrade für den Ego-Shooter "Rainbow Six Siege"; Next-Gen-Patches sollen im Laufe dieses Jahres erscheinen. Microsoft will die Leistung primär nutzen, um die Bildrate auf 120 fps zu erhöhen – allerdings mit Upscaling der Render-Auflösung. Crossplay im Multiplayer schließt Besitzer einer neuen Spielekonsole ein.

Die Upgrade-Versionen für Xbox Series X und Xbox Series S sind für Käufer der Xbox-One-Fassungen kostenlos, auch wenn sie später umsteigen möchten. Das Gleiche gilt für Playstation 4 (Pro) und Playstation 5, allerdings gibt es da noch keine Termine – auch vom Hersteller Sony nicht.

