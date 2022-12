Asteroid passiert die Erde: Forscher untersuchen ihn mit Radiowellen

Ein Asteroid passiert heute, am 27. Dezember, die Erde. Forschende untersuchen ihn mit einer neuen Methode: Sie beschießen ihn aus Gakona, Alaska, mit Radiowellen. Die vom Asteroiden zurückgeworfenen Wellen werden von Stationen in New Mexico und Kalifornien empfangen und liefern Informationen über das Innere des Flugkörpers und die Verteilung seiner Masse. Die Forschenden erhoffen sich von diesem Experiment Erkenntnisse darüber, wie sich künftig die Gefahr abschätzen lässt, die von Himmelskörpern mit Kurs auf die Erde ausgeht – um angemessen darauf reagieren und sich verteidigen zu können.

Neue Methode nutzt lange Radiowellen

Der Asteroid mit dem Namen "2010 XC15" soll einen Durchmesser von gut 150 Metern haben. Die Forscherinnen und Forscher beschießen ihn mithilfe der Anlage des HAARP ("High Frequency Active Auroral Research Program") mit Radiowellen, die eine Frequenz von 9,6 Megahertz haben.

Der Radarsystemingenieur Mark Haynes leitet das Projekt und erläutert in einer Pressemitteilung: "Längere Wellenlängen können das Innere eines Objekts viel besser durchdringen als die für die Kommunikation verwendeten Radiowellenlängen." Die Methode, das Innere eines Asteroiden mit langwelligen Radaren und Radioteleskopen am Boden zu untersuchen, sei neu.

Funktioniert das Experiment, könnten die Radiowellen schon bald ernsthaft eingesetzt werden: Der Asteroid "Apophis" soll der Erde am 13. April 2029 sehr nahe kommen, näher als die geostationären Satelliten, die um die Erde kreisen. Schlüge Apophis auf der Erde ein, könnte das große Schäden verursachen. Der Asteroid hat vermutlich einen Durchmesser von gut 335 Metern.

(gref)