Astronomen finden langlebigsten "Herzschlag" eines Schwarzen Lochs wieder

Nachdem es über mehrere Jahre von der Sonne verdeckt war, hat eine Gruppe von Astronomen das äußerst regelmäßige Signal eines Schwarzen Lochs wiedergefunden – sie sprechen von dessen "Herzschlag". Es handelt sich damit um das langlebigste Exemplar dieser Signale, deren Ursprung noch nicht restlos geklärt ist. Der "Herzschlag" des Schwarzen Lochs im Zentrum der Galaxie RE J1034+396 war bei seiner Entdeckung im Jahr 2007 überhaupt der erste, der gefunden wurde. Es wiederholt sich ungefähr einmal pro Stunde.

Von der Sonne blockiert

RE J1034+396 ist ungefähr 600 Millionen Lichtjahre von uns entfernt, erklären die an der Analyse beteiligten Forscher der britischen Durham University. Das regelmäßige Signal von dort sei bis 2011 in mehreren Aufnahmen nachgewiesen worden, bevor Beobachtungen durch Satelliten von der Sonne blockiert worden. Mit dem Weltraumteleskop XMM-Newton der Europäischen Weltraumagentur ESA sei es dann 2018 wiedergefunden worden, erklären sie nun. Die von dem chinesischen Astronomen Chichuan Jin geleitete Analyse wird nun in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society vorgestellt.

Die Astroomen erinnern daran, dass Materie, die in ein supermassives Schwarzes Loch gerissen wird enorme Energiemengen ausstoßen kann. Es sei jedoch selten, dass dabei ein spezifisches, periodisches Muster entsteht, das an einen Herzschlag erinnert. Das Signal aus RE J1034+396 zeige außerdem, dass derartige Signale sehr stark und langanhaltend sein können. Die Zeit zwischen den Ausschlägen könne Einblicke in die Struktur und die Ausmaße der Materie in der Nähe des Ereignishorizonts geben, erklären sie. Sie wollen nun eine ausführliche Analyse des "faszinierenden Signals" vornehmen und es mit ähnlichen vergleichen.

(mho)