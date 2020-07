Astronomie: Erstes Bild zweier Exoplaneten um sonnenähnlichen Stern

Astronomen der Europäischen Südsternwarte (ESO) ist die erste direkte Abbildung von gleich zwei Exoplaneten gelungen, die einen jungen, sonnenähnlichen Stern umkreisen. Es handle sich um eine Momentaufnahme eines Sternsystems, das dem unseren sehr ähnlich sei, sich aber in einem viel früheren Entwicklungsstadium befinde, erklärt Alexander Bohn von der Universität Leiden, der die Studie leitete. Die beiden Himmelskörper sind von ihrem Stern aber deutlich weiter entfernt, als Planeten von der Sonne. Es sei überhaupt erst die dritte direkte Abbildung mehrerer Exoplaneten in einem Sternsystem, heißt es nun noch. Die Studie erscheint in den Astrophysical Journal Letters.

Der vom Instrument abgedunkelte Stern (oben links) und die beiden Exoplaneten (Bild: ESO/Bohn et al.)

Viel größer als das Sonnensystem

Wie die Forscher nun erläutern, ist der abgebildete Stern TYC 8998-760-1 nur 17 Millionen Jahre alt und befindet sich im Sternbild Fliege (Musca). Er ist etwa 300 Lichtjahre von uns entfernt und sei eine "sehr junge Version unserer eigenen Sonne". Die beiden Exoplaneten sind auf der Abbildung als von ihm ziemlich entfernte Punkte zu erkennen, die anderen Sternen ähneln, die im Hintergrund zu sehen sind. Dass es sich um Exoplaneten handelt, zeige sich etwa an ihrer Eigenbewegung. Es handle sich um zwei Gasriesen in Distanzen von 160 beziehungsweise 320 AE (Astronomische Einheiten als Entfernung zwischen der Erde und Sonne) zu dem Stern. Zum Vergleich, der Zwergplanet Pluto entfernt sich maximal rund 50 AE von der Sonne.

Künstlerische Darstellung der Bahnen der beiden Exoplaneten (zum Vergleich, auf der gelben Linie läge Pluto)

Möglich wurden die Abbildungen dank des Instruments Sphere (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet Research Instrument) am Very Large Telescope der ESO in Chile. Es kann das Licht der Sterne blockieren und damit die viel dunkleren Exoplaneten sichtbar machen, schreiben die Forscher. Das gelinge vor allem bei jungen Sternen wie TYC 8998-760-1 besonders gut. Sphere hat auch früher schon spektakuläre Aufnahmen ermöglicht. Beobachtungen wie die nun öffentlich gemachte, können demnach dabei helfen, die Entwicklung unseres eigenen Sonnensystems zu verstehen und gleichzeitig noch viel bessere Beobachtungen mit dem Extremely Large Telescope (ELT) vorbereiten.

