Astronomie: Ganz besonders günstig gelegenes Sechsfachsternsystem entdeckt

Eine Gruppe von Astronomen und Astronominnen hat mit TIC 168789840 (beziehungsweise auch TYC 7037-89-1) ein System aus gleich sechs Sternen entdeckt, das sich wiederum aus drei Sternpaaren zusammensetzt. Weil alle drei Paare dabei genau so liegen, dass die Sterne aus unserer Perspektive voreinander vorüberziehen, bietet sich den Forschern eine einmalige Gelegenheit das System zu erforschen. "Allein die Tatsache, dass es existiert, ist absolut atemberaubend", sagte Studienleiter Brian Powell der New York Times. Dabei ist es nicht das erste Sechsfachsternsystem, aber wohl jetzt das spannendste.

Durchgänge erlauben präzise Messungen

Die Entdeckung gelang mit dem NASA-Weltraumteleskop TESS, das eigentlich auf der Suche nach Exoplaneten ist. In den gesammelten Daten entdeckte ein Algorithmus dann die kurzen Helligkeitsschwankungen bei den Sternen, die die Forscher zur genaueren Analyse veranlasste. Wie das Goddard Space Flight Center der NASA, von wo aus die Studie geleitet wurde, nun erklärt, sind gerade diese Sterndurchgänge für die Wissenschaftler von besonders großem Wert. Sie erlauben besonders präzise Messungen von Größen, Massen, Temperaturen und Distanzen der beteiligten Himmelskörper zueinander. Damit ließe sich etwa die Geschichte erforschen, im vorliegenden Fall etwa die Frage danach, wie dieses System seine außergewöhnliche Ausrichtung erlangt hat.

Wie die Forscher erklären, kreisen die drei Sternpaare von TIC 168789840 jeweils innerhalb weniger Tage einmal umeinander. Zwei der drei Paare kreisen dabei um ein gemeinsames Baryzentrum und brauchen für einen dieser Orbits rund vier Jahre. Das dritte Paar ist deutlich weiter entfernt, kreist aber mit dem System der restlichen vier Sterne wieder um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Einer dieser großen Umläufe dauert demnach rund 2000 Jahre. Jedes Paar besteht außerdem aus einem Stern, der etwas größer ist als unsere Sonne und in etwa so heiß. Die Partner sind den Messungen zufolge immer ungefähr halb so groß wie die Sonne und kommen auf ein Drittel von deren Temperatur.

Exoplaneten wurden in dem System bislang nicht gefunden, erklären die Wissenschaftler noch. Aber es könnten demnach sowieso nur welche bei jenem Sternpaar existieren, das von den anderen vier weiter entfernt ist. Die kreisen demnach so nahe aneinander, dass Exoplaneten dort nicht lange überleben würden. Sollte es dort Planeten geben, wäre die Sicht auf den Himmel dort ganz besonders außergewöhnlich. So würde es dort nicht nur zwei Sonnen geben, sondern eben auch die vier besonders hellen Sterne, die alle paar Tausend Jahre ganz besonders leuchtstark werden würden. TIC 168789840 handelt sich außerdem nicht um das einzige System aus sechs Sternen, es sind wenige andere bekannt, allen voran Castor im Sternbild Zwillinge.

Die Funktionsweise von TESS

(mho)