Asus ROG Swift PG32UQX: Mini-LED-Monitor mit Kameragewinde fürs Gaming

Asus hat den ersten eigenen für Spieler gedachten Mini-LED-Monitor vorgestellt. Der ROG Swift PG32UQX ist mit dem ProArt PA32UCX-K verwandt, stellt aber 144 statt 60 Bilder pro Sekunde dar und leuchtet mit 1400 cd/m² in der Spitze etwas heller.

Das IPS-Panel zeigt 3840 × 2160 Pixel (Ultra HD) an und weist laut Datenblatt eine Reaktionszeit von vier Millisekunden (GtG) auf. Die Mini-LEDs befinden sich direkt hinter dem Panel und lassen sich in 1152 Zonen ansteuern – vielversprechend für ein schönes HDR-Bild. Großflächig leuchtet das Display dauerhaft mit 500 cd/m². Der Kontrast liegt IPS-typisch bei 1000:1.

Dank Quantum-Dot-Beschichtung und 10-Bit-Verarbeitung pro Farbkanal (1,07 Milliarden Farben) deckt der ROG Swift PG32UQX den DCI-P3-Farbraum fast vollständig ab. Asus verspricht eine werkseitige Vorkalibrierung mit einer Delta-E-Farbabweichung von maximal 2.

Nvidia G-Sync

Anders als bei den ProArt-Modellen beherrscht der ROG Swift PG32UQX nicht Adaptive-Sync (AMD FreeSync), sondern G-Sync über ein Hardware-Modul von Nvidia. Asus betont, dass es sich um die neueste Ausführung handelt. Tatsächlich scheint es ein kleineres Update gegeben zu haben, denn der Monitor kann mit der DisplayPort-1.4-Komprimierungstechnik Display Stream Compression (DSC) 1.2 umgehen.

Damit wird das Bild kaum sichtbar komprimiert, um Ultra HD mit 144 Hertz, 10 Bit und voller Farbabtastung darstellen zu können. Frühere Displays der G-Sync-Ultimate-Klasse konnten das nicht. DSC 1.2 beherrschen GeForce-Grafikkarten ab der RTX-2000-Baureihe und AMDs Radeons ab der 5000er-Serie. Mit G-Sync geben GeForce-GPUs dem Monitor die Bildwiederholrate dynamisch vor.

Kameragewinde und OLED-Zweitbildschirm

Zwei Funktionen muten außergewöhnlich an: Zum einen befindet sich an der Oberseite des ROG Swift PG32UQX ein 1/4-Zoll-Gewinde zur Befestigung eines Stativkopfs. So lässt sich eine Webcam, aber auch eine größere Kamera am Monitor anbringen. Zum anderen befindet sich an der Unterseite mittig ein kleines OLED-Display, das beispielsweise die CPU-Temperatur anzeigt.

Asus ruft für den ROG Swift PG32UQX 3500 Euro auf. Die Auslieferung soll Ende Juni 2021 beginnen. Andere Mini-LED-Monitore kosten zwischen gut 2200 und mehr als 5000 Euro – allesamt mit maximal 60 Hertz.

