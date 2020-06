Asus ZenBook 14: Notebook-Leichtgewicht mit Ryzen 7 4700U und langer Laufzeit

Asus bietet außer dem ZenBook 14 UM433IQ bald auch das ZenBook 14 UM425IA an: Beide Notebooks sind 14 Zoll groß und nutzen AMDs Ryzen-4000U-Kombiprozessoren, beim UM425IA fehlt jedoch die eigenständige GeForce MX350 von Nvidia. Stattdessen setzt das Modell auf die integrierte Vega-Grafikeinheit, die sich im Zusammenspiel mit bis zu 16 GByte LPDDR4X-RAM bei moderaten Grafikdetails auch zum Spielen eignen sollte.

Asus verbaut im ZenBook 14 UM425IA wahlweise AMDs Achtkerner Ryzen 7 4700U oder den Sechskerner Ryzen 5 4500U. Die US-Produktseite führt in der Topausstattung ein 14 Zoll großes IPS-Panel auf, das 400 cd/m² hell leuchtet und energiesparend arbeiten soll – Asus spricht von einem 1-Watt-Panel. Diese Version wiegt laut eigenen Angaben 1,13 kg. Windows 10 ist auf einer bis zu 1 TByte großen PCI-Express-3.0-SSD vorinstalliert (über zwei Lanes angebunden).

USB Typ C zum Aufladen

Peripherie lässt sich über drei USB-3.2-Ports anschließen, darunter zweimal Gen 2 Typ C (10 GBit/s) mit USB Power Delivery und einmal Gen 1 Typ A (5 GBit/s). Das Netzteil nutzt einen der Typ-C-Anschlüsse zum Aufladen. Über HDMI 2.0 können Nutzer einen Ultra-HD-Monitor (3840 × 2160 Pixel) mit 60 Hertz betreiben. Ein Micro-SD-Kartenleser rundet das Aufgebot an Anschlüssen ab – eine Audioklinke fehlt. Kabellos funkt das ZenBook 14 UM425IA im Wi-Fi-6-Netz (WLAN 802.11ax) und mit Bluetooth 5.0. Im Notebook steckt ein 67 Wh starker Akku, der in der Variante mit dem 1-Watt-Display eine Laufzeit von 22 Stunden erreichen soll.

In Deutschland soll der Verkauf des ZenBook 14 UM425IA Ende Juli beziehungsweise Anfang August beginnen. Die Konfigurationen für den hiesigen Markt stehen laut Asus noch nicht fest, sodass die Euro-Preise nicht bekannt sind.

(mma)