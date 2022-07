Asus Zenfone 9: Power-Smartphone im Hosentaschenformat

Mit seinen Zenfones zeigt sich Asus für gewöhnlich experimentierfreudig. In der 9. Auflage gibt es keine Experimente, aber dafür eines der am besten ausgestatteten kompakten High-End-Smartphones. Das größere Zenfone Flip mit ausklappbarer Kamera erlebt keine Neuauflage.

Das Zenfone 9 erscheint in vier Farben. (Bild: Asus)

Asus verwendet für das Zenfone 9 – wie für den Vorgänger – ein 5,9 Zoll großes OLED-Panel. So bleibt das Gehäuse weniger als 7 Zentimeter breit und 15 Zentimeter hoch (146,5 × 68,1 × 9,1 mm, 169 g), was dem Hersteller nach eigenem Bekunden besonders wichtig war. Ähnlich kleine High-End-Smartphones sind zum Beispiel das Sony Xperia 5 III (157 × 68 × 8,2 mm), das Samsung Galaxy S22 (146 × 70,6 × 7,6 mm) oder das Apple iPhone 13 (146,7 × 71,5 × 7,4 mm). Das kompakte Gehäuse des Zenfone ist wasser- und staubdicht gemäß IP68. Das Display wird von Gorilla Glass Victus geschützt, die Rückseite besteht aus Kunststoff.

Schnellstes SoC

Das Zenfone 9 ist mit Qualcomms schnellstem SoC, dem 8+ Gen 1, ausgestattet. Wie der reguläre 8 Gen 1 besteht die Chip-Architektur aus einem starken Rechenkern auf Basis des ARM Cortex-X2, drei Cortex-A710-Kernen und vier Cortex-A510, allerdings arbeitet der 8+ mit einer um 200 MHz gesteigerten Taktrate und soll 10 Prozent höhere Performance mit 30 Prozent niedrigeren Energieverbrauch verbinden. Um in dem kleinen Gehäuse die Abwärme des SoC besser in den Griff zu bekommen als beim Vorgänger, hat Asus nach eigener Aussage die Fläche der Kühleinheit mehr als verdoppelt.

Das 5,9 Zoll große OLED-Panel im 20:9-Format löst 2400 × 1080 Pixel auf (445 dpi) und stellt maximal 120 Hertz dar. Die Bildrate regelt die Software dynamisch je nach angezeigtem Inhalt – jedoch nicht unter 60 Hertz. Im Unterschied dazu regeln LTPO-2.0-Displays bis auf 1 Hz herunter, um zum Beispiel im Always-on-Modus den Akku zu schonen. Nach Asus-Angaben deckt das von Samsung gefertigte OLED den DCI-P3-Farbraum zu 112 Prozent ab und den sRGB-Farbraum zu 151,9 Prozent. Die maximale Helligkeit beziffert der Hersteller auf 800 cd/m2.

Die optische Bildstabilisierung der 50-MP-Hauptkamera realisiert Asus auf ungewöhnliche Art und Weise: Das gesamte Kameramodul ist beweglich gelagert und soll ähnlich wie ein Gimbal Verwacklungen auszugleichen helfen. Konventioneller ist die zweite rückwärtige Kamera, ein 12-Megapixel-Ultraweitwinkel, der zugleich als Makro fungiert. Eine Telekamera ist dem mangelnden Platz in dem kleinen Gerät zum Opfer gefallen.

Mit Klinkenbuchse und größerem Akku

Dafür hat Asus etwas mehr Platz für den Akku gefunden, dieser fasst nun 4300 mAh, so will Asus einem Hauptkritikpunkt am Vorgänger (4000 mAh) begegnen: der zu kurzen Laufzeit. Drahtlos laden kann man das Smartphone nicht.

Das Zenfone 9 beherrscht Wi-Fi 6, 5G und Bluetooth 5.2. Neben LDAC versteht es sich auch auf die Bluetooth-Codecs aptX, aptX HD, aptX Adaptive und aac. Außerdem baut Asus eine Klinkenbuchse für die Verwendung kabelgebundener Kopfhörer ein.

Asus liefert das Zenfone 9 mit fast unverändertem Android 12 aus, auf Bloatware verzichtet der Hersteller weitgehend. Das Updateversprechen fällt zu kurz aus für die Preisklasse: Nur mindestens zwei Jahre Sicherheits- und Funktionsupdates kann sich Asus abringen. Das Zenfone 9 kostet mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz 800 Euro. Die Variante mit doppeltem Speicherplatz kostet 850 Euro, die teuerste Version mit 16 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz gibt es für 900 Euro.

Für die kleine Speichervariante mit 8 GByte RAM und 128 GByte ruft Asus 799 Euro auf, 120 Euro mehr als das Zenfone 8 zum Start kostete. Die Preise für die weiteren Speichervarianten (12/256 GByte und 16/256 GByte) nannte der Hersteller noch nicht. Verfügbar sind die Handys ab dem 12. August.

Modell Asus Zenfone 9 Betriebssystem / Updates bis min. Android 12 / Juli 2024 SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 / Adreno 730 Display Technik / Auflösung / Bildwiederholrate 5,9" AMOLED / 2400 × 1080 / 120 Hz RAM / Flash / erweiterbar 8/12/16 GByte LPDDR5 / 128/256 GByte UFS 3.1 / – Kamera 50 MP (f/1.8) Sony IMX766 + 12 MP (f/2.2) Ultra-Weitwinkel Akku / Qi 4300 mAh / – Mobilfunk 5G / LTE Drahtlosverbindungen Wi-Fi 6 (WLAN 802.11b/g/n/a/ac/ax) | Bluetooth 5.3 | NFC Anschlüsse USB-C 2.0, 3,5-mm-Klinkenbuchse Standortbestimmung (A)GPS, Glonass, Beidou, Galileo Sensoren G-Sensor | Gyro-Sensor | E-Compass | Näherung | Umgebungslicht Schutzart IP68 Maße, Gewicht 146,5 x 68,1 x 9,1 mm, 169 g Preis / Farben ab 799 Euro (8 GByte / 128 GByte) / Weiß, Schwarz, Grün, Rot

