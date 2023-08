Atari 2600+: Neuauflage der klassischen Konsole spielt Cartridges ab

Atari legt seine Kult-Spielkonsole Atari 2600 neu auf. Der Atari 2600+ kommt am 17. November in den Handel und kostet 120 Euro. Das kündigt Atari gemeinsam mit der Spielefirma Plaion (ehemals Koch Media) an. Im Kaufpreis der Konsolen-Neuauflage inbegriffen ist eine originalgetreue Nachbildung des CX40+-Joysticks sowie zehn Spiele.

Die Retro-Konsolenneuauflage ist dem Hersteller zufolge 20 Prozent kleiner als das Original. Die kultige Holzverzierung bleibt bestehen, genau wie der Slot für die Cartridges: Er ist kompatibel mit den Original-Cartridges von Spielen, die für den Atari 2600 und den Atari 7800 auf den Markt gekommen sind.

Teil des Pakets ist außerdem eine Cartridge, die insgesamt zehn Spiele umfasst – darunter "Adventure", "Missile Command" und "Video Pinball". Eine weitere Cartridge mit vier Spielen will Atari gemeinsam mit einem CX-30 Paddle Controller zum Preis von 35 Euro verkaufen. Original-Controller sollen ebenfalls funktionieren. Technisch wurde Ataris Konsole aufgewertet: Sie gibt ihr Bildsignal über HDMI aus und unterstützt mehrere Bildschirmauflösungen. Strom holt sich die Atari 2600+ über USB. Die Spiele werden über den SoC Rockchip 3128 emuliert, in der Konsole stecken zudem 256 MByte Arbeitsspeicher und 256 MByte Speicherplatz.

Geschäft mit der Nostalgie

"Die Veröffentlichung des Atari 2600+ wird Hunderte von Atari-2600- und 7800-Spielen, die in den letzten 50 Jahren veröffentlicht wurden, für jedermann zugänglich machen", freut sich Atari-CEO Wade Rosen. Im April wurde bekannt, dass Atari seinen Katalog an klassischen Videospielen massiv aufgestockt hat. Das Unternehmen kaufte dafür die Rechte an über hundert Retro-Games, die ursprünglich in den 80er- und 90er-Jahren erschienen sind.

Atari gehörte einst zu den größten Computerspielefirmen der Welt, hat aber längst den Anschluss an die Spitze verloren. Ihre Zukunft sieht die Spielefirma offenbar im Geschäft mit der Nostalgie. Schon im vergangenen Jahr hat sich diese Atari-Strategie abgezeichnet. Das Unternehmen veröffentlichte zu seinem 50. Geburtstag eine Spielesammlung namens "Atari 50: The Anniversary Celebration", die 90 Spiele enthielt – Titel, die ursprünglich für Atari-Konsolen wie Arcade, 2600, 5200, 7800, Lynx und Jaguar erschienen sind.

