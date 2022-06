Atari 50: Über 90 klassische Spiele für moderne Plattformen

Atari feiert seinen 50. Geburtstag mit einer Collection aus klassischen Spielen. Die Sammlung mit dem Namen "Atari 50: The Anniversary Celebration" soll Ende des Jahres erscheinen und unter anderem 90 Spiele umfassen.

Diese Titel seien ursprünglich für Atari-Konsolen wie Arcade, 2600, 5200, 7800, Lynx und Jaguar erschienen, schreibt Atari in seiner Ankündigung. Eine Liste der Spiele fehlt derzeit noch. Atari verspricht außerdem sechs neue Titel, die nach dem Vorbild der Retro-Spiele entwickelt worden seien.

Die Spiele der Atari-Collection sollen auf dem PC (via Steam und Epic Games Store), der Nintendo Switch, Xbox und Playstation funktionieren. Auch auf der Linux-Konsole Atari VCS sollen die Titel laufen, verspricht Atari. Für die Emulierung und Bündelung der Spiele ist das US-amerikanische Studio Digital Eclipse verantwortlich.

Mit Interviews und Dokumenten

Den Preis der Collection nennt das Unternehmen noch nicht, auf Steam kann man die Sammlung aber bereits auf die Wunschliste setzen. Neben den Spielen soll die Sammlung auch digitale Dokumente sowie Entwicklerinterviews umfassen. Strukturiert werden die Inhalte um eine Zeitachse, von der man direkt zu den Spielen springen können soll.

Atari wurde am 27. Juni 1972 von Nolan Bushnell und Ted Dabney als erstes Videospielunternehmen überhaupt gegründet. Frühe Erfolge feierte das Unternehmen vorrangig mit "Pong", es folgten mehrere Konsolen, Spiele und Heimcomputer. Seit Mitte der Neunzigerjahre gibt es das ursprüngliche Unternehmen nicht mehr: Die Marke Atari wechselte mehrfach den Besitzer, zuletzt 2001 an Infogrames. Das französische Unternehmen nannte sich 2009 in Atari SA um und führt die Marke bis heute weiter.

