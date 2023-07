"Atlas Fallen", "Blasphemous II": Neue PC-Spiele im August 2023

Im August veröffentlicht "Dark Souls"-Entwickler FromSoftware das Mecha-Actionspiel "Armored Core VI: Fires of Rubicon". Außerdem erscheint das Action-RPG "Atlas Fallen", das von Deck13, den Machern der "The Surge"-Spielreihe stammt.

Bild 1 von 21 Die Spiele-Highlights im August 2023 (21 Bilder) Das Action-Adventure Immortals of Aveum geht am 22.08.2023 an den Start.

(Bild: Electronic Arts)

Atlas Fallen

Am 10. August 2023 wird "Atlas Fallen" für Windows und die aktuelle Konsolengeneration veröffentlicht. Das Action-RPG stammt vom deutschen Entwicklerstudio Deck13, das unter anderem auch für die Soulslikes "The Surge" und "The Surge 2" verantwortlich war. Anders als bei den "The Surge"-Spielen, liegt der Fokus bei "Atlas Fallen" aber nicht auf bockschweren, teilweise frustrierenden Bosskämpfen, sondern mehr auf traditioneller, dynamischer Action. Außerdem soll es drei Schwierigkeitsgrade geben, sodass Veteranen und Gelegenheitsspieler gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden Trailer zu "Atlas Fallen" (Quelle: Focus Entertainment)

Spieler schlüpfen in die Rolle des selbst erstellten Protagonisten, der als Hauptwaffe einen uralten Panzerhandschuh dabeihat, mit dessen Hilfe sich Sand kontrollieren, in Waffen verwandeln und gegen Widersacher einsetzen lässt. Ferner lässt sich der Handschuh auch als Fortbewegungsmittel und zur Manipulation von Objekten sowie zum Lösen von Rätseln einsetzen. Im Spielverlauf sammelt der Spieler Ressourcen, mit deren Hilfe sich der Panzerhandschuh upgraden und mit neuen Fähigkeiten ausstatten lässt. "Atlas Fallen" bietet Rollenspiel-typisch eine offene Spielwelt mit einer spannenden Hauptstory, unzähligen Nebenquests und viel Freiraum zum Erkunden. Laut der Entwickler wurde das Gamedesign unter anderem von beliebten Rollenspielen wie "God of War" und "Horizon Zero Dawn" beeinflusst.

Blasphemous II

Im September 2019 erschien mit "Blasphemous" ein äußerst erfolgreiches Indie-Metroidvania in wunderschöner Pixel-Grafik und mit jeder Menge brutaler Hack'n'Slash-Action. Ab dem 24. August 2023 können Spieler erneut in die Rolle des "Büßers" schlüpfen, denn dann wird endlich der langersehnte Nachfolger "Blasphemous II" veröffentlicht. Die Story von "Blasphemous II" knüpft an die Geschehnisse des kostenlosen DLCs "Wounds of Eventide" an. Das "Mirakel" steht dem Büßer abermals als großes Übel gegenüber und wartet darauf, dem Spieler mithilfe von schaurigen Monstern, tückischen Fallen und Bossen mit einzigartigen Angriffsmustern und tödlichen Fähigkeiten ein schnelles Ableben zu bereiten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden Trailer zu "Blasphemous II" (Quelle: Team17)

Dem Büßer steht eine schwierige Reise durch lebensfeindliche Umgebungen in einer nichtlinearen Spielewelt bevor, in der ihm ein erweitertes Waffenarsenal sowie zahlreiche neue Skills und Combos zur Verfügung stehen. Auf den ersten Blick steht "Blasphemous II" seinem Vorgänger im Hinblick auf die Atmosphäre und den grotesken Artstyle in nichts nach, was Fans des ersten Spiels freuen dürfte.

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Das vor allem für Soulsspiele wie "Dark Souls" oder "Elden Ring" bekannte Entwicklerstudio FromSoftware schickt am 25. August 2023 das Mecha-Actionspiel "Armored Core VI: Fires of Rubicon" ins Rennen. Masaru Yamamura, zuvor Lead Game Designer bei "Sekiro: Shadows Die Twice", leitete die Entwicklung des Spiels. Fast zehn Jahre ist es her, dass mit "Armored Core: Verdict Day" der letzte Teil der "Armored Core"-Spielreihe veröffentlicht wurde. Im Mittelpunkt des Gameplays von "Armored Core VI" stehen die sogenannten Armored Cores, gigantische Mechs (Kampfroboter), die sich mit allerlei technischem Gerät - vor allem Waffen - ausstatten lassen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden Trailer zu "Armored Core VI: Fires of Rubicon" (Quelle: BANDAI NAMCO Europe)

Die Story von "Armored Core VI: Fires of Rubicon" findet auf dem Planeten Rubicon 3 statt, wo Forscher eine vielversprechende neue Energiequelle namens "Coral" entdeckt haben. Unwissend, welche Macht in der Ressource steckt, führen Experimente zu einer verheerenden Katastrophe, bei der der Planet in Schutt und Asche gelegt wird. In der Rolle eines augmentierten Menschen namens "Raven", der Pilot eines Armored Cores ist, führen Spieler ein halbes Jahrhundert nach der Katastrophe einen Krieg um die Kontrolle über das "Coral".

Diese und weitere PC-Spiele-Neuerscheinungen im August haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Titel Genre Plattform Erscheinungsdatum Adore Action-RPG Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 03.08. Baldurs Gate III RPG Windows, PS5 03.08. Stray Gods RPG-Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 03.08. Gord Strategie Windows, PS5, Xbox Series 08.08. I Am Future: Cozy Apocalypse Survival Open-World-Survival Windows 08.08. Atlas Fallen Action-RPG Windows, PS5, Xbox Series 10.08. Hammerwatch II Action-RPG Windows, PS5, Xbox Series 15.08. Moving Out 2 Rätsel-Action Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 15.08. Shadow Gambit: The Cursed Crew Strategie-RPG Windows, PS5, Xbox Series 17.08. Madden NFL 24 Sportspiel Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 18.08. The Texas Chain Saw Massacre Survival-Horror Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 18.08. Fort Solis Advventure Windows, PS5, Xbox Series 22.08. Immortals of Aveum Action-Adventure Windows, PS5, Xbox Series 22.08. Blasphemous II Action-Plattformer Windows, PS5, Xbox Series, Switch 24.08. Ride 5 Sportspiel Windows, PS5, Xbox Series 24.08. Armored Core VI: Fires of Rubicon Action Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 25.08. Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case Action-RPG Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 29.08. Goodbye Volcano High Action-RPG Windows, PS4, PS5 29.08. Sea of Stars JRPG Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 29.08. Under the Waves Indie-Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 29.08. War Hospital Survival Windows, PS5, Xbox Series 31.08.

Die folgende Galerie zeigt die Spiele-Highlights für den PC aus dem Juli 2023:

Bild 1 von 12 Die Spiele-Highlights im Juli 2023 (12 Bilder) F1 Manager 23 geht am 31.07.2023 ins Rennen.

(Bild: Frontier Developments)

Die PC-Spiele-Highlights aus den vergangenen Monaten lassen sich in der folgenden Bildergalerie noch einmal durchblättern:

Bild 1 von 63 Die Spiele-Highlights der vergangenen Monate (63 Bilder) Wolfenstein: Youngblood | FPS | Windows



Neunzehn Jahre nach den Ereignissen des zweiten Teils kämpfen sich die Zwillingstöchter von B.J. Blazkowicz durch das vom Regime besetzte Paris. Dank Koop-Modus lassen sich beide von menschlichen Spielern steuern, alternativ übernimmt die KI eine der Protagonistinnen.

