Atomkraft: Finnischer Reaktor Olkiluoto 3 geht in Betrieb

Block 3 des finnischen Atomkraftwerks Olkiluoto hat am frühen Morgen des vergangenen Dienstags erstmals Kritikalität erreicht. Bis Ende Januar 2022 soll der Reaktor ans nationale Stromnetz angeschlossen werden, teilte der Betreiber TVO mit. Dann soll er 14 Prozent des finnischen Strombedarfs decken. Bisher produziert Finnland ungefähr ein Drittel seines Stroms aus Atomkraft.

Damit wurde erstmals seit gut 40 Jahren in Finnland ein neuer Reaktor in Betrieb genommen, heißt es in einer Mitteilung. In Europa zuletzt vor 15 Jahren. Die zwei Reaktoren in Loviisa sind seit 1977 beziehungsweise 1980 am Netz, die in zwei bereits in Olkiluoto bestehenden seit 1978 und 1980.

Mit dem Bau von Block 3, einem Druckwasserreaktor der dritten Generation, war im Sommer 2005 begonnen worden. Ursprünglich sollte er 2009 in Betrieb gehen, es kam zu Verzögerungen, die Baukosten stiegen. Aus den ursprünglich veranschlagten 3,2 Milliarden Euro wurden 9 Milliarden.

Weitere Atomvorhaben

Die Leistung des Blocks soll schrittweise erhöht werden. Bis Ende Januar 2022 soll die Leistung etwa 300 bis 400 MW betragen, die regelmäßige Stromerzeugung im Juni 2022 beginnen, bei einer Leistung von netto 1600 MW.

2010 hatte das finnische Parlament den Bau weiterer Atomkraftwerke beschlossen. In Olkiluoto sollte ursprünglich ein vierter Block entstehen, das Vorhaben wurde fallen gelassen. In der Gemeinde Pyhäjoki soll bis 2024 das AKW Hanhikivi entstehen, das wohl etwa bis zu 7,5 Milliarden Euro kosten wird. Das bisher für schwach- und mittelradioaktive Abfälle Atommülllager Olkiluoto soll für hochradioaktive Abfälle ausgebaut werden.

In Block 2 des AKW Olkiluoto war es vor einem Jahr zu einem Störfall gekommen, nachdem planmäßig ein Notkühlsystem abgeschaltet worden war, um Wartungsarbeiten durchführen zu können. Der Vorfall wurde auf der internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse (INES) auf Stufe 0 eingeordnet, die bis zur Stufe 7 reicht.

