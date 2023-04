Atomkraft: Finnischer Reaktor Olkiluoto 3 produziert regulär Strom

Der finnische Reaktor Olkiluoto 3 hat seinen Probebetrieb abgeschlossen und liefert nun regulär Strom. Der dritte Block – der leistungsstärkste Europas – allein liefert 14 Prozent des finnischen Stroms, der gesamte Standort am Bottnischen Meerbusen 30 Prozent, wie der Betreiber TVO mitteilte. Es sei geplant, dass er mindestens 60 Jahre lang laufen soll.

Olkiluoto 3 ist ein Europäischer Druckwasserreaktor (EPR), der seit 2005 von Framatome (damals Areva) und Siemens gebaut wurde. Ursprünglich wurde der Betriebsbeginn für 2009 angestrebt, die Baukosten waren auf 3 Milliarden Euro angesetzt, sie belaufen sich inzwischen auf etwa 12 Milliarden Euro. Im September 2022 erteilte die finnische Atomaufsicht STUK die Genehmigung dafür, den Reaktor auf die volle Leistung von 1600 MW hochzufahren.

Finnische Grüne für neuen Reaktor

Als das Projekt begann, hätten etwa 60 Prozent der Finnen die Atomkraft befürwortet, schreibt TVO. Momentan stünden 83 Prozent der Finnen der Atomkraft positiv gegenüber. Die finnische Partei Der Grüne Bund gab 2018 ihre Ablehnung gegen die Atomkraft auf. In einem Papier zu ihren energiepolitischen Vorstellungen vom Februar dieses Jahres gehen sie explizit auf Olkiluoto 3 ein. Der neue Reaktor werde den Strommarkt entlasten und dazu beitragen, Finnland bis 2035 CO₂-neutral zu machen. Für kleine modulare Atomkraftwerke (SMR) sei die Zeit zwar noch nicht reif, damit sie zu diesem Ziel beitragen könnten, es sei aber gut, sich auf neue Techniken vorzubereiten.

Im Dezember 2021 erreichte der Reaktor zum ersten Mal Kritikalität. Damit wurde erstmals seit gut 40 Jahren in Finnland ein neuer Reaktor in Betrieb genommen, in Europa zuletzt vor 15 Jahren, hieß es seinerzeit. Die zwei Reaktoren in Loviisa sind seit 1977 beziehungsweise 1980 am Netz, die zwei bereits in Olkiluoto bestehenden seit 1978 und 1980.

Im Laufe des Jahres 2022 ereigneten sich mehrere Anlässe für Verzögerungen, wodurch Olkiluoto 3 nicht wie geplant ab Mitte Juni des Jahres regulär Strom erzeugen sollte. Mitte Januar 2022 wurde der Reaktor schnellabgeschaltet, er befand sich der zu der Zeit in der Probeproduktion. Der genaue Grund dafür wurde damals nicht bekannt gegeben.

