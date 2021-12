Atomkraft: Zwei französische AKW wegen Mängeln abgeschaltet

In zwei Atomkraftwerken des französischen Betreibers EDF sind Mängel entdeckt worden, die behoben werden müssen. Die zwei Reaktoren des Atomkraftwerks Civaux bleiben deshalb länger als geplant abgeschaltet, außerdem nimmt EDF auch die zwei Reaktoren in Chooz vom Netz.

Während einer Routineinspektion in Civaux in der Nähe von Poitiers seien in Block 1 Probleme an Schweißnähten von Rohrleitungen entdeckt worden, teilte EDF mit. Konkret geht es um das Sicherheitseinspritzsystem, einem Sicherungskreislauf, der die Kühlung des Reaktors bei einem Unfall gewährleisten. Mit ihm wird Borwasser in den Reaktorkern geleitet, um die Kernreaktion zu stoppen und das Wasservolumen im Primärkreislauf aufrechtzuerhalten.

1 TWh weniger

Ähnliche Mängel sollen sich im zweiten Block in Civaux gezeigt haben. Die betroffenen Teile sollen ersetzt werden, deshalb bleibt das Atomkraftwerk länger als geplant abgeschaltet. Da in den zwei Reaktoren des AKW Chooz in den Ardennen die gleiche Technik verwendet wird, schaltet EDF auch diese aus Vorsicht ab, um sie zu überprüfen. Block 1 wurde am Donnerstag vom Netz genommen, Block 2 soll am Samstag folgen. Bei den Kontrollen arbeitet EDF mit der französischen Atomaufsicht ASN zusammen.

Durch die Abschaltung produziert EDF bis Ende dieses Jahres rund 1 TWh weniger als veranschlagt. Daher senkt das Unternehmen seine Gewinnprognose (EBITDA) von 18 Milliarden auf 17,5 Milliarden Euro. Insgesamt hat Frankreich zurzeit 56 Reaktoren in Betrieb, mit ihnen werden etwa 70 Prozent des Stromverbrauchs dort bestritten. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte im November angekündigt, das Atomprogramm seines Landes auszuweiten, auch mit Small Modular Reactor, auch Mini-AKW genannt.

(anw)