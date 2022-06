Atomkraft in der Ukraine: AKW Saporischschja sendet wieder Daten an die IAEA

Nach einer Unterbrechung von fast zwei Wochen bekommt die Internationale Atomenergiebehörde IAEA wieder Daten aus dem ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja. Techniker des ukrainischen Betreibers haben nach Angaben der IAEA die seit dem 30. Mai 2022 unterbrochene Fernübertragung der Sicherheitsdaten wiederherstellen können.

Das AKW Saporischschja wurde Anfang März von russischen Truppen besetzt, betrieben wird es weiterhin von der ukrainischen Belegschaft. In der Zwischenzeit war hier schon einmal die Datenübertragung unterbrochen.

IAEA-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi bezeichnet es als "lebenswichtig", wieder Daten aus Saporischschja zu erhalten, so wie seine Behörde auch Daten aus den anderen drei ukrainischen AKW-Standorten bekommt. Hier hatte es keine Unterbrechungen des Datenstroms gegeben, aber aus dem während des Überfalls Russlands auf die Ukraine besetzten Areal des stillgelegten AKW Tschernobyl. Von dort bekommt die IAEA seit dem 11. Mai 2022 wieder Daten.

IAEA: Inspektionen vor Ort dringend notwendig

Grossi betont laut Mitteilung, es sei wichtig, dass Inspektoren seiner Behörde so schnell wie möglich persönlich das AKW Saporischschja besuchen, um Überprüfungen beispielsweise am Brennmaterial vorzunehmen, die aus der Ferne nicht möglich seien. Das bisherige Intervall der Überprüfungen dürfe nicht länger überschritten werden, insbesondere an zwei der sechs Reaktoren in Saporischschja, in denen in den vergangenen Monaten Brennelemente gewechselt worden seien.

Über Grossis Forderung war in jüngster Zeit Streit entbrannt. Entgegen den Darstellungen ihres Chefs habe sie die IAEA nicht zu Inspektionsbesuchen in Saporischschja eingeladen, hatte die ukrainische Atombehörde Energoatom betont. Der Besuch des AKW werde erst wieder möglich sein, wenn die Ukraine die Kontrolle der Anlage erneut übernimmt. Die Ukraine will offenbar vermeiden, dass die IAEA durch ihren Besuch die Besatzung legitimiert.

Momentan sind in der Ukraine acht Reaktoren am Netz, zwei in Saporischschja, drei in Riwne, zwei im AKW Südukraine und einer in Chmelnyzkyj. Sieben weitere Reaktoren wurden für regelmäßige Wartung abgeschaltet oder werden in Reserve gehalten. Während der russischen Invasion war Anfang März ein Gebäude auf dem Gelände des AKW Saporischschja von einem Projektil getroffen worden, das zu Ausbildungszwecken genutzt wird; es geriet in Brand und konnte gelöscht werden.

