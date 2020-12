Atomkraftwerk Olkiluoto 2 darf nach Störfall wieder ans Netz

Block 2 des finnischen Atomkraftwerks Olkiluoto darf wieder in Betrieb gehen und Strom ins Netz speisen. Die Behörde für Strahlenschutz und Reaktorsicherheit (STUK) hat nun die entsprechende Genehmigung erteilt. Voraussichtlich noch in dieser Woche soll Olkiluoto 2 wieder Strom produzieren.

Der Reaktor war am Donnerstag voriger Woche automatisch schnellabgeschaltet worden, nachdem in der Dampfleitung erhöhte Strahlungswerte gemessen wurden. Der Betreiber TVO habe unter ihrer Aufsicht die Ursachen des Vorfalls untersucht und die erforderlichen Inspektionen und Wartungsarbeiten durchgeführt, teilte die STUK mit. So sei sichergestellt, dass sicherheitskritische Geräte und Systeme funktionieren.

Außergewöhnlich, aber nicht gefährlich

Derzeit würden in Olkiluoto noch Tests und Wartungen durchgeführt, schreibt die STUK weiter. Der Störfall sei außergewöhnlich gewesen, aber für die nukleare Sicherheit und die Strahlenschutzsicherheit unbedeutend. Daher habe die Behörde ihn nicht auf der siebenstufigen Skala International Nuclear Event Assessment System (INES) unterbringen können.

Ursache für den Strahlungsanstieg um das bis zu Vierfache des normalen Niveaus war zu heißes Wasser, das an die Filter im Wasserkreislauf des Reaktors gelangte. Material aus den Filtern wurde freigesetzt, das beim Durchgang durch den Reaktor radioaktiv wurde. Obwohl keine Gefahr bestanden habe, deuteten die ersten Anzeichen auf die Möglichkeit eines Unfalls hin. Daher waren die ergriffenen Maßnahmen gerechtfertigt, meint die STUK.

(anw)