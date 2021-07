Atommüll-Endlagersuche: Thüringen verlangt Transparenz und Ergebnisoffenheit

Nachdem die Bundesgesellschaft für Endlagersuche (BGE) vier Gebiete zur Methodenentwicklung bekannt gegeben hat, zeigen sich Regierende in Thüringen unzufrieden. "Wir respektieren das Prinzip der weißen Landkarte fordern aber ein transparentes Verfahren nach klar definierten Kriterien und unter Beteiligung der Öffentlichkeit", sagte Thüringens Umweltstaatssekretär Olaf Möller. Er hätte sich gewünscht, dass die BGE neue Zwischenschritte nicht nur per Pressemitteilung verkündet, sondern alle Fachleute der Länder frühzeitig einbindet.

Für die Suche nach einem Atommüllendlager kommen derzeit in der Bundesrepublik 90 Teilgebiete in Frage. Um die Auswahl weiter einzugrenzen, sollen Standortregionen oberirdisch erkundet werden, dafür entwickelt die BGE Methoden, die wiederum an in den nun ausgewählen vier Gebieten entwickelt werden sollen. Dabei handelt es sich um Opalinuston als möglichem Wirtsgestein in Baden-Württemberg, Kristallin in einem Streifen, der von Baden-Württemberg und Bayern bis nach Ostthüringen und Sachsen reicht, den Salzstock Bahlburg in der Nähe von Hamburg und um eine flache Salzstruktur im Thüringer Becken.

Damit seien große Teile Thüringens "im Rennen", merkte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) an. "So geht das nicht. So kann man mit Thüringen nicht umgehen. Der Prozess muss fair sein", sagte er der dpa. Es könnten Optionen für eine Rohstoffgewinnung in diesen Thüringer Regionen gefährdet sein. "In Nordthüringen gibt es Kali-Vorkommen, die Vorräte für einige Jahrzehnte haben." Von einer Thüringer Spezialfirma sei inzwischen ein Verfahren entwickelt worden, bei dem der Kali-Abbau ohne riesige Abraumhalden möglich wäre.

Alle 90 Gebiete weiter im Verfahren

"Ein Gebiet zur Methodenentwicklung ist ein Teilgebiet, das von den BGE-Expert:innen in den Blick genommen wird, um spezifische Fragen zur Bewertung der Sicherheit eines Endlagersystems beantworten zu können", erklärt die BGE. Da gehe es um praktische Fragen wie etwa: Wie viele Bohrungen gibt es in diesem Teilgebiet, und was lässt sich aus den ermittelten Daten für die umfassende geologische Beschreibung des Gebiets mit Blick auf den sicheren Einschluss des Atommülls ableiten?

Steffen Kanitz, Geschäftsführer BGE für den Bereich Standortauswahl, betont: "Ein Gebiet zur Methodenentwicklung ist nicht besser oder schlechter geeignet als andere Gebiete. Sie dienen uns in dieser Phase des Verfahrens lediglich zur Entwicklung von Methoden für die weitere Eingrenzung der Flächen aller 90 Teilgebiete." Es blieben alle 90 Teilgebiete weiter im Verfahren und würden nach und nach mit diesen neuen Methoden bewertet.

Bayerische Skepsis

Thomas Gottweiss, Umweltpolitiker der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, meint, dass die Suche nach einem Atommüllendlager an Thüringen vorbeiziehen werde. Die Thüringer Salzlager würden sich ebenso wie die kristallinen Gesteinsschichten als ungeeignet erweisen. "Thüringen ist der geologische Schraubstock Deutschlands. Hier gibt es für ein Atommüll-Endlager zu viele tiefreichende Störungszonen, durch die Zerfallsprodukte des strahlenden Abfalls wieder an die Oberfläche gelangen könnten."

Thüringen ist nicht das erste Bundesland, das im Laufe der langwierigen Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Stoffe Einwände äußerte. Nachdem ein Zwischenbericht zur Atommüll-Endlagersuche große Gebiete Bayerns als geeignet auswies, sagte der dortige Ministerpräsident Markus Söder, Bayern werde sich auch auf allen politischen Ebenen "seriös" einbringen und verlange "Fairness". Die Vorgabe, ein Endlager für eine Million Jahre sicherstellen zu können, erlaube keine Alternative zu geologischen Barrieren. Dies sei für den zerklüfteten Granit in Bayern etwa nicht ohne technische Maßnahmen machbar. Söder hatte auch ausdrücklich kritisiert, dass der Salzstock Gorleben aus dem Verfahren herausgenommen wurde.

