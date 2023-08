Auch dank USB-C: Erhöhung der Ladegeschwindigkeit beim iPhone 15 im Anmarsch

Zu den wichtigsten Neuerungen bei iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro und 15 Pro Max, die in etwas weniger als einem Monat erwartet werden, zählt der Einbau von USB-C-Anschlüssen. Auch aufgrund des Drucks der EU-Kommission beerdigt Apple wohl den veralteten Lightning-Anschluss. Damit einher scheint auch eine Erhöhung der Ladegeschwindigkeit beziehungsweise eine Verbesserung des Fast Charging zu gehen. Wie Industriequellen behaupten, dreht Apple von 20 (iPhone 14) beziehungsweise 27 (iPhone 14 Pro) Watt auf immerhin 35 Watt auf.

Dual-USB-C-Ladegerät fürs iPhone

Einem Bericht von 9to5Mac zufolge wird dies dazu führen, dass Apple seinen Kunden empfiehlt, ein höherwertiges Netzteil zu erwerben, um auch wirklich so flott auftanken zu können. Das könnte insbesondere der 2022 mit dem MacBook Air M2 eingeführte Dual-USB-C-Ladeadapter sein. Dieser packt besagte 35 Watt – wobei man besser fährt, wenn das Netzteil etwas mehr Saft hat. Bislang verkauft Apple schon einen 30-Watt-Lader, der eigentlich für das MacBook Air gedacht ist und sich für das 27-Watt-Laden beim iPhone 14 Pro eignet.

Apple legt seinem iPhone schon seit längerem kein Ladegerät mehr bei, was dem Konzern bereits mehrfach Ärger mit Verbraucherschützern und staatlichen Stellen verschafft hat. Apple betont, man spare ohne das Netzteil Platz in der Verpackung, was dem Klima dient, sowie erzeuge weniger Müll, da die meisten Kunden bereits über ein USB-C-Netzteil verfügten. Allerdings zeigt sich nun immer mehr, dass man eben nicht alle Funktionen seines Apple-Smartphones nutzen kann, wenn man kein passendes Netzteil hat.

Vier neue iPhones im September

Aktuell sieht viel danach aus, dass Apple wie üblich vier neue iPhones im September vorstellt. Am 12. September ist es angeblich soweit. Es dürfte ein ähnliches Line-up wie im vergangenen Jahr geben, mit iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro und 15 Pro Max.

Ob alle iPhone-15-Modelle mit 35 Watt laden können, lässt sich noch nicht sagen – da Apple seine Geräte gerne segmentiert und Funktionen den Pro-Modellen vorbehält. Android-Smartphones gibt es längst mit schnelleren Ladegeschwindigkeiten. So unterstützt das Samsung Galaxy S23 Ultra 45 Watt und packt so eine Vollladung in rund einer Stunde.

