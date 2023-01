Auch nächstes Jahr angeblich kein iPhone SE 4

Wann kommt das nächste iPhone SE? Infos des bekannten Analysten Ming-Chi Kuo aus Taiwan zufolge könnte es noch bis mindestens 2025 dauern – oder die Baureihe womöglich ganz gestrichen sein. Nachdem der üblicherweise gut informierte Apple-Beobachter schon im Dezember spekuliert hatte, dass Apple entschieden habe, die vierte Generation des Einsteiger-iPhones nicht in diesem Frühjahr auf den Markt zu bringen, geht er nun auch von einer Streichung im Jahr 2024 aus. Apples Lieferkette habe entsprechende Instruktionen erhalten, schreibt Kuo in seinem jüngsten Report. Das Gerät sei "gecancelt" statt nur verzögert.

Qualcomm darf weiter Basebands für Apple bauen

Der angegebene Grund für die Streichung ist allerdings ein anderer als zuvor spekuliert: Es geht dabei nicht (nur) um die aktuelle wirtschaftliche Situation und die Nachfrage nach den Geräten. Apple habe ursprünglich vorgehabt, im iPhone SE 4 erstmals einen eigenen Baseband-Chip zu verbauen. Der Konzern arbeitet seit mehreren Jahren daran, den wichtigen Zulieferer Qualcomm bei den Funkmodems mit eigenentwickelter Hardware zu ersetzen. Doch genau die ist wohl immer noch nicht fertig beziehungsweise erreicht nicht das Niveau der Qualcomm-Technik, schreibt Kuo.

"Ursprünglich plante Apple, seinen Baseband-Chip im Jahr 2024 auf den Markt zu bringen und ihn zunächst in das Low-End-iPhone SE 4 zu integrieren, um dann je nach Entwicklungsstand des iPhone SE 4 zu entscheiden, ob dann auch das iPhone 16 seinen eigenen Baseband-Chip verwenden soll", so der Analyst. Mit dem Wegfall des iPhone SE 4 würde sich also auch die Abkehr von Qualcomm weiter verzögern. Bereits klar scheint zu sein, dass der Mobilfunkspezialist im iPhone 15 für 2023 noch dabei sein wird.

X70 im iPhone 15, X75 im iPhone 16?

Die Streichung des iPhone SE 4 habe nun die Chancen, dass Qualcomm exklusiver Baseband-Lieferant für das iPhone 16 bleibe, "signifikant erhöht", so Kuo. Der Markt habe eigentlich angenommen, dass Qualcomm schon 2024 Bestellungen von Apple verlieren werde. Doch das ist wohl nun nicht der Fall. Geplant sei nun die Verwendung des Qualcomm X70 für das iPhone 15 im Jahr 2023. Dieses Baseband verspricht durch RF-System-Verbesserungen mehr Geschwindigkeit bei Download und Upload (bei entsprechenden Mobilfunknetzen) und soll energiesparender sein. Für das iPhone 16 könnte dann der Snapdragon X75 folgen, zu dem es bislang noch kaum Infos gibt.

Das iPhone SE 4 sollte neben dem Apple-Baseband auch erstmals einen neuen Formfaktor erhalten, hieß es zuvor aus der Gerüchteküche. Dazu gehörte das Gehäuse aus dem iPhone XR mit vollflächigem Bildschirm samt Face-ID-Gesichtserkennung – derzeit nutzt das iPhone SE 3 trotz modernem Innenleben noch einen Home-Knopf samt Touch-ID-Fingerabdrucksensor. Ungewöhnlich ist es für Apple nicht, SE-Modelle über mehrere Jahre auf dem Markt zu belassen. So kam die erste Generation (basierend auf dem iPhone-5-Formfaktor) 2016 auf den Markt, gefolgt vom SE 2 im Jahr 2020 und dem SE 3 im Jahr 2022.

