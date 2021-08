Audiomoth Dev: Audiologger-Board für Entwickler

Audiomoth Dev ist eine Audiologger-Platine mit sehr geringem Stromverbrauch und fast 200 kHz Audio-Bandbreite, die zur Aufnahme von Geräuschen bis in den hohen Ultraschall-Bereich geeignet ist – zum Beispiel für Aufnahmen in der Natur oder an Maschinen. Im Unterschied zur "normalen" Audiomoth-Platine geizte das Team der Forschungsgruppe Open Acoustic Devices diesmal nicht mit zusätzlichen Schnittstellen zur Steuerung externer Geräte oder zum Debuggen.

Die Leistungsdaten sind indes gleich geblieben: Die Signalverarbeitung erledigt der energiesparende Prozessor EFM32 Gecko von Silicon Labs, dessen Kern ARM Cortex M3 mit 32MHz läuft; der A/D-Wandler unterstützt Sample-Raten von bis zu 384kHz. Das Fundraising-Projekt hat sein Finanzierungsziel bereits erreicht, noch sind einige Platinen für rund 80 US-Dollar verfügbar.

(cm)