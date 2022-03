Auf dem Weg zur universellen elektronischen Rechnung

Deutschland und Frankreich arbeiten gemeinsam an der Weiterentwicklung eines europäischen Formats für universell nutzbare elektronische Rechnungen. Hintergrund sind gesetzliche Anforderungen: In Deutschland müssen Unternehmen seit gut einem Jahr Rechnungen für alle öffentlichen Aufträge elektronisch ausstellen, in Frankreich gilt das ab Juli 2024 auch für die Rechnungsstellung zwischen Unternehmen.

Die neue Version 2.2 des deutschen Standards ZUGFeRD (klingt wie ein schlechter Kalauer, steht aber für "Zentraler User Guide des Forum elektronische Rechnung Deutschland") und der französische Standard Factur-X in Version 1.0.06 sind daher technisch identisch. Das Referenzprofil XRECHNUNG, eine Erweiterung von ZUGFeRD für die spezifischen Anforderungen der deutschen Verwaltung, ist nun integraler Bestandteil des Standards. Die Spezifikation ZUGFeRD 2.2 erfüllt die europäische Norm EN16931 für elektronische Rechnungen. Sie besagt, dass Unternehmen ab 2020 Rechnungen an Behörden in elektronischer Form verschicken müssen.

Eine ZUGFeRD-Rechnung besteht aus zwei Teilen: einer menschenlesbaren PDF-Rechnung und einer eingebetteten XML-Datei, die die Rechnungsdaten in maschinenlesbarer Form enthält. Der ZUGFeRD-Standard gibt im Wesentlichen vor, welche Felder die XML-Datei enthalten muss. Die Anforderungen sind in verschiedenen europäischen Ländern unterschiedlich, die sich über das Referenzprofil XRECHNUNG aber in einem Format abbilden lassen. Das soll die länderübergreifende elektronische Rechnungserstellung erleichtern.

(odi)