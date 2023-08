Auf den Spuren der Beagle: Weltreise von Darwin200 hat begonnen

Auf den Spuren der berühmten Forschungsreise von Charles Darwin hat sich diese Woche aus Großbritannien ein Großsegelschiff auf den Weg zu einer Reise um die Welt gemacht. Auf der Mission namens Darwin200 sollen 200 junge Umweltschützer und -schützerinnen aus aller Welt eine Bestandsaufnahme der vor 200 Jahren beschriebenen Arten erstellen und wichtige Fertigkeiten lernen. Der restaurierte niederländische Großsegler Oosterschelde wird dafür ungefähr die Route der HMS Beagle abfahren und soll in den wichtigsten Häfen auf der Route Station machen. Als schwimmendes Labor und PR-Plattform soll das Schiff weltweit dafür werben, den Naturschutz voranzutreiben.

Einmal um die halbe Welt und zurück

Charles Darwin war 1831 als 22-Jähriger an Bord der Beagle in See gestochen. Auf der fünfjährigen Reise sammelte er jene Daten, auf deren Basis er Jahre später die Grundlage der modernen Evolutionsbiologie erstellte. Damit gehört die Expedition zu den wichtigsten in der Geschichte überhaupt und daran soll Darwin200 nun erinnern. Der britische Forscher und Buchautor Stewart McPherson leitet das Projekt. Auf der zweijährigen Mission sollen unter anderem Bestandsaufnahmen zu Wildtieren erstellt, Temperaturmessungen vorgenommen und Mikroplastik untersucht werden. Außerdem will das Team Experimente nachstellen. In den Häfen sollen jeweils mehrere junge Menschen untersuchen, was aus Arten geworden ist, die Darwin vor fast 200 Jahren erforscht hat.

50 dieser "Darwin Leaders" hat das Projektteam bereits ausgewählt, Interessenten können sich noch auf der Projektseite bewerben. Insgesamt soll die 1917 fertiggestellte und 1996 umfassend restaurierte Oosterschelde in 32 Häfen auf vier Kontinenten anlegen. Dabei handelt es sich diesmal aber nicht um eine Weltumseglung, anders als die Beagle soll der deutlich größere Nachfolger zwar auch bis nach Australien reisen. Dann wird das Segelschiff aber kehrtmachen und am Kap Hoorn vorbei nach Kapstadt segeln, um von dort aus die Heimreise nach Großbritannien anzutreten. Die ersten 500 km hat die Oosterschelde bereits zurückgelegt, die Reise soll unter anderem in den sozialen Netzwerken dokumentiert werden.

(mho)