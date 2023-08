Auf der Flucht: Patent für autonome Fahrzeugrückführung säumiger Kreditnehmer

Besonders Autos werden oft per Kredit finanziert. Kommt es dann zu deutlichen Zahlungsrückständen oder gar -ausfällen, möchte der Käufer bzw. die finanzierende Bank das Fahrzeug gerne sicherstellen, bevor es irgendwo verschwindet.

Beschlagnahmungen sind bei uns im Allgemeinen dem Gerichtsvollzieher vorbehalten. In den USA sieht man das anders: Dort darf auch der geprellte Verkäufer die Ware zurückholen. Klingt nach Vereinfachung, macht es aber erforderlich, den Standort des Fahrzeugs zu kennen und Zugang zu erlangen. Ford hat dazu ein Verfahren entwickelt, das zumindest Fahrzeuge mit Online-Verbindung dazu bringt, dem säumigen Besitzer das Autofahren madig bis unmöglich zu machen. Im Extremfall lassen sich Fahrzeuge, die autonom fahren können, dazu bringen, selbstständig zum Hersteller zurückzufahren. Inzwischen hat Ford für das "Repossession System Computer" genannte System ein Patent eingereicht.

Das von Ford beantragte Patent zur Fahrzeugrückführung

Das Madigmachen besteht zum Beispiel aus dem Abschalten von Komfortfunktionen wie Navi, Sitzheizung oder Tempomat. Auch können bei jedem Fahrtantritt nervige, nicht abschaltbare Audiobotschaften ertönen, die an die Zahlungen erinnern. Genügt das nicht, kann der Fahrer komplett aus dem Auto ausgesperrt werden, wahlweise permanent oder nur am Wochenende, damit er seiner Arbeit noch nachgehen kann. Ist selbst das weiterhin nicht ausreichend, lassen sich autonome Fahrzeuge zu einem Platz steuern, an dem sie abgeschleppt werden können, oder der dem Verkäufer gehört. Sollte sich der Ratenschuldner dem widersetzen, indem er versucht, das Auto gewaltsam zu öffnen oder an der Fahrt zu hindern, machen die Kameras solcher Fahrzeuge automatisch Beweis-Videos und -Fotos, die direkt zur nächsten Polizei-Dienststelle gesendet werden.

Laut Ford ist aber bisher nicht entschieden, ob der Hersteller das Verfahren auch tatsächlich einsetzen wird.

(hgb)