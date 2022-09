Ubisoft bewahrt "Anno 2070" vor der Online-Abschaltung

Die Online-Features des Aufbaustrategiespiel "Anno 2070" werden im September doch nicht abgeschaltet: Der im Sommer angekündigte Schritt konnte verhindert werden, teilte nun das ehemals als Blue Byte bekannte Ubisoft Mainz mit. Ein neues Update soll sicherstellen, dass "Anno 2070" "hoffentlich noch viele Jahre" spielbar bleibt, schreibt das Studio.

Der französische Publisher Ubisoft, zu dem das Mainzer Studio gehört, hatte das Ende der Online-Dienste für "Anno 2070" im Juli angekündigt. Das Aufbaustrategiespiel stand auf einer Liste von Titeln, deren Online-Dienste im September ausgeknipst werden sollten. Bei "Anno 2070" hätte das unter anderem das Ende des Mehrspielermodus bedeutet.

Ubisoft Mainz mit Sondereinsatz

Dass das verhindert werden konnte, liegt offenbar am Engagement von Ubisoft Mainz, ehemals Blue Byte: Sie hatten Fans bereits im Sommer versprochen, die Mehrspielerkomponente von "Anno 2070" noch retten zu wollen. Dafür sollte ein kleines Team bereitgestellt werden, um die Online-Service-Infrastruktur des Aufbaustrategiespiels "auf ein neues System upzugraden", schrieb das Studio damals.

Nun gibt es weitere Informationen dazu, was Ubisofts Rettungsmannschaft damit meinte: Unter anderem wurde das Spiel auf 64-bit-Infrastruktur portiert. Das soll zusätzliche Vorteile wie bessere Performance mit sich bringen, weil nun mehr als 4 GByte Arbeitsspeicher genutzt werden können. Durch neue Online-Dienste soll außerdem das Matchmaking besser funktionieren, schreibt Ubisoft Mainz im Blog-Eintrag.

Für das Update wird "Anno 2070" am 6. September um 6 Uhr in den Wartungsmodus wechseln, um auf die neue Version zu migrieren. Diese Wartungsarbeiten können laut den Entwicklern bis zu 24 Stunden dauern. Ubisoft erwartet, dass "Anno 2070" dann wieder am 7. September spielbar ist.

Gnadenfrist für andere Spiele

Auf Ubisofts Abschalt-Liste standen neben "Anno 2070" weitere Titel und DLCs, darunter mehrere "Assassin's Creed"-Spiele und "Far Cry 3". Anders als geplant wird Ubisoft die Mehrspielerkomponenten nun aber doch nicht zum 1. September, sondern erst am 1. Oktober abgeschaltet. Anders als geplant wird Ubisoft die Mehrspielerkomponenten nun aber doch nicht zum 1. September, sondern erst am 1. Oktober abgeschaltet

Anno 2070 kam 2011 in den Handel und hat wie die meisten der Spiele, die Ubisoft nun vom Online-Service trennen möchte, mehr als zehn Jahre auf dem Buckel. "2070" war der erste Ableger der beliebten Strategiespielreihe, der in der Zukunft angesetzt ist. Es gibt drei verschiedene Zivilisationen: die umweltfreundlichen Ecos, die industriellen Tycoons und die forschenden Techs. Nach "Anno 2070" ging Ubisoft mit "Anno 2205" noch weiter in die Zukunft, bevor sich das Studio mit "Anno 1800" auf ein historisches Setting zurückbesann.

(dahe)