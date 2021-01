Aufbruchsstimmung bei Intel: Neue alte Ingenieure in Führungspositionen

Am 15. Februar 2021 übernimmt offiziell Pat Gelsinger den Posten des Chief Executive Officers (CEO) bei Intel. Schon im Vorfeld werden im Wochentakt Neubesetzungen von Führungspositionen bekannt, mit denen Intel auf besseren Kurs gebracht werden soll. Denn: Derzeit hinkt der Chiphersteller Konkurrent AMD hinterher, trotz vielfachem Entwicklungsbudget.

Per Pressemitteilung hat Intel die Rückkehr von Sunil Shenoy als Leiter der Design Engineering Group bekannt gegeben. Dort betreut er die Entwicklung einzelner Logikblöcke und komplexer Systems-on-Chip (SoCs), sowohl für Endkunden als auch für Server. Schon bis 2014 verbrachte Shenoy 33 Jahre bei Intel in ähnlichen Positionen. Zuletzt entwickelte er in führender Rolle RISC-V-Prozessoren bei SiFive.

Nehalem-Entwickler kehrt zurück

Vor der Neueinstellung Shenoys gab Glenn Hinton über LinkedIn seine Rückkehr zu Intel bekannt. Auch er hat bereits jahrzehntelang für das Unternehmen gearbeitet, bis er 2017 in den Ruhestand gegangen war. Das Jobangebot stand offenbar schon länger, ausschlaggebend für die Annahme war der Chefwechsel durch Gelsinger.

Hinton war unter anderem maßgeblich an der Entwicklung der CPU-Architektur Nehalem beteiligt, die als CPU-Serie Core i7-900 alias Bloomfield im Jahr 2011 debütierte und die Core-2-Quad-Generation ablöste. Bei Intel arbeitet er jetzt an einem "spannenden High-Performance-CPU-Projekt", wie er selbst schrieb.

Guido Appenzeller wechselt derweil als Chief Technical Officer (CTO) der Data Platforms Group zu Intel, leitet fortan also die Entwicklung von Server-Plattformen. Gelsinger und Appenzeller kennen sich bereits von VMware, wo Appenzeller unter CEO Gelsinger als CTO tätig war. Das letzte Jahr verbrachte der Ingenieur bei Yubico als Chief Product Officer.

