Aufregung auf Spieleplattform GOG: Hitman nur online überwacht voll spielbar

Nutzer der Spieleplattform "Good old Games" (GOG) üben massive Kritik, weil das aktuelle Angebot "Hitman - Game of the Year Edition" eine Internetverbindung erfordert. Andernfalls sind wichtige Missionen und Ziele nicht erreichbar. Weil GOG seine Angebote als DRM-frei bewirbt, wird das Hitman-Angebot miserabel bewertet. Die Betreiber reagieren mit einer Warnung vor "Review-Bombing" – übermäßig schlechten Bewertungen – auf ihrer Plattform.

GOG bietet auf seinem digitalen Marktplatz PC-Spiele an, die entgegen anderer Plattformen wie Epic Games, Steam, Origin oder Ubisoft-Connect keine Online-Aktivierung oder Internetverbindung zum Spielen erfordern. Viele Nutzer bevorzugen diese Art Offline-Spiele; manche Entwickler und Herausgeber wollen ihre Spiele aber unbedingt mit digitalem Restriktionenmanagement (DRM) versehen.

Paradoxon bei GOG

Das taktische Schleichspiel Hitman in der Spiel-des-Jahres-Ausgabe widerspricht GOGs Prinzipien. Das bringt GOG-Fans auf die Palme. Eine DRM-freie Version bietet Hitman-Herausgeber IO Interactive nicht. GOG betont, dass die Geschichte des ursprünglich in mehreren Episoden erschienenen Spiels sowie Bonus-Missionen offline gespielt werden können. Lediglich spezielle Missionen, besondere Ziele oder Aufträge können nur mit Internetverbindung erreicht werden. Paradoxerweise erscheint diese Warnung direkt neben GOGs Hinweis, der DRM-Freiheit und Offline-Spielen betont.

GOG-Hinweis bei Hitman - Game of the Year Edition (Bild: Screenshot GOG)

Nach etlichen schlechten Bewertungen auf der Spieleplattform, die sich vorrangig um die Nutzung von DRM und die irreführenden Aussagen der Angebotsseite drehen, hat sich GOG im eigenen Forum an seine Nutzer gewandt. Demnach werde sich GOG dies genauer ansehen und in den kommenden Wochen erneut darüber informieren. Wer nach dem Kauf nicht zufrieden sei, könne von seinem Rückgaberecht bei GOG Gebrauch machen und das Geld zurückfordern. GOG sei offen für Diskussion und Feedback, werde Review-Bombing aber nicht tolerieren. Beiträge, die nicht den Richtlinien entsprechen, würden gelöscht.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist "Hitman - Game of the Year Edition" bei GOG immer noch als DRM-frei gelistet. Die nahezu 300 Bewertungen sind fast immer negativ, sodass das Spiel mit 1,4 von 5 Sternen beurteilt wird. Technisch und spielerisch wird es von Spielektirikern überwiegend positiv aufgenommen.

(fds)