Aufstockung in Deutschland – Amazon plant 6000 zusätzliche Mitarbeiter ein

Amazon will in diesem Jahr mehr als 6000 neue Mitarbeiter in Deutschland einstellen. Bis zum Jahresende soll die Zahl der Beschäftigten des US-Unternehmens in Deutschland auf 36.000 steigen, wie die deutsche Tochtergesellschaft des IT-Konzerns und Onlinehändlers am Montag in München mitteilte.

Mehr Mitarbeiter in allen Geschäftsbereichen

Von 2010 bis 2020 habe Amazon in Deutschland mehr als 36,5 Milliarden Euro investiert, ein Großteil der Investitionen fließe in Arbeitsplätze und den Auf- und Ausbau von Infrastruktur. Amazon hat nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als 100 Standorte in Deutschland. Die neuen Arbeitsplätze sollen demnach in sämtlichen Geschäftsbereichen und an allen Standorten entstehen, von Logistikzentren bis zu Forschung und Entwicklung.

Amazon ist weltweit in den vergangenen Jahren rapide gewachsen. Ende vergangenen Jahres beschäftigte der Konzern insgesamt 1,6 Millionen Menschen, den Großteil nach wie vor in den USA. Der Konzern zählt damit zu den größten privaten Arbeitgebern auf der Welt.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi streitet seit vielen Jahren bislang vergeblich für einen Tarifvertrag, der für alle Beschäftigten bessere und gleiche Bedingungen schaffen soll – und organisierte dafür immer wieder Streiks bei dem Onlinehändler. In den USA gab es gerade erst eine Premiere: Die Belegschaft eines Amazon-Warenhauses im Bundesstaat New York wählte einen Betriebsrat und damit erstmals eine gewerkschaftliche Vertretung in einer Amazon-Niederlassung im Heimatland des Unternehmens; Amazon hatte sich bisher gegen eine gewerkschaftliche Arbeitnehmervertretung in seinen Betrieben gewehrt.

(tiw)