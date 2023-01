Auftakt in die DIY-Saison: Maker Faire Heilbronn am 11. Februar

Maker Faire Das Technik- und Kreativfestival für die ganze Familie. Hier kommen alle auf ihre Kosten, die gerne basteln, bauen, erfinden, experimentieren, tüfteln, handwerken und recyclen. Eine Maker Faire inspiriert zum kreativen und spielerischen Umgang mit Materialien und Technik und lädt zum Gespräch mit Gleichgesinnten ein. Vor allem dürfen die Besucherinnen und Besucher auch selbst mit anfassen und Sachen ausprobieren: bei zahlreichen Mitmach-Aktionen wie Experimenten, Workshops oder Kunstprojekten. Maker Faire Hannover

Unter dem Motto Generate Your Ideas lädt das experimenta Science Center in Heilbronn am Samstag, den 11. Februar 2023 von 10 bis 18 zur Maker Faire Heilbronn ein. Im Maker Space der experimenta (Gebäude e2) gibt es neben den Ständen mit verschiedenen Maker-Projekten auch Mitmachstationen und Vorträge.

(Bild: experimenta Science Center)

Ob beim kurzweiliges Basteln mit LEDs für alle ab vier Jahren, ob beim Bau einer eigenen Laufmaschine nebst anschließendem Rennen (ab 12 Jahren), bei Vorträgen zu Künstlicher Intelligenz oder zum Selbermachen von Mate-Eistee – bei der Maker Faire Heilbronn wird für die ganze Familie was geboten. Familienfreundlich ist auch der Eintritt, denn er ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für Kurzentschlossene: Jetzt noch als Aussteller anmelden!

Wer nicht nur schauen, sondern auch was zeigen will, kann sich jetzt noch für die Maker Faire Heilbronn als Aussteller anmelden: Einfach die Webseite der Veranstaltung besuchen und bis zum Abschnitt Call for Makers herunterscrollen. Dort ist ein Anmeldeforumlar verlinkt.

Hinweis: Die zu Heise Medien gehörende Maker Media GmbH ist als Lizenzgeber nicht der Veranstalter der Maker Faire Heilbronn.

(pek)