Aufzeichnung verfügbar: heise Security Webinar zu Home-Office

Home-Office hat sich im letzten Jahr auf breiter Front durchgesetzt. Um trotz Pandemie "den Laden am Laufen" zu halten, mussten Unternehmen Kompromisse eingehen – auch und besonders, was Anforderungen an Security und Datenschutz angeht. So wurden plötzlich Dinge möglich gemacht, die zuvor unvorstellbar waren. Doch vieles von dem, was als Notlösung gute Dienste leistete, ist so nicht für den Dauerbetrieb geeignet.

Aufgrund der hohen Nachfrage gibt es das Ende März aufgezeichnete, halbtägige heise-Security-Webinar rund um das Thema Homeoffice, Datenschutz und IT-Security jetzt auch als Stream. Das hilft Ihnen nicht nur bei der Bestandsaufnahme. Die Vorträge der Referenten zeigen die realen Gefahren auf, erklären relevante Vorschriften und helfen bei der Einordnung und Priorisierung der gefundenen Probleme. Eine Check-Liste zum sicheren Home-Office-Betrieb rundet das ganze ab. Investieren Sie einen halben Tag, um Ihren IT-Betrieb wieder auf eine solide Basis zu stellen.

Kompakt, kompetent und zu 100% unabhängig

Die heise Security Prevent richtet sich an Security- und Datenschutz-Verantwortliche in Unternehmen und Behörden. Es handelt sich um eine rein redaktionelle Veranstaltung; das heißt, Sie bekommen keine Werbevorträge. Dafür stehen die Referenten, die auch das Kern-Team der jährlichen heise-Security-Tour bilden: Christoph Wegener als unabhängiger Security-Berater, Joerg Heidrich, Justiziar des Heise-Verlags und Jürgen Schmidt, Leiter von heise Security.

Die heise Security Prevent: Home-Office fand ursprünglich am 25. März statt, der Inhalt ist somit nach wie vor aktuell. Die insgesamt 4 Stunden geballte Information rund um Home-Office, Security und Datenschutz kosten jetzt 229 Euro. Mehr Informationen dazu finden Sie im heise-Shop:

(ju)