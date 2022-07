Auro Technolgies macht weiter: Private-Equity-Firma erwirbt das Unternehmen

Anfang Juni musste das international durch sein Soundformat “Auro 3D” bekannte Unternehmen Auro Technologies Insolvenz anmelden. Nun gab die Firma, die in Konkurrenz zu Dolby und DTS steht, bekannt, dass die Geschäfte weitergehen: Das Private-Equity-Unternehmen Saffelberg Investments erwirbt alle Vermögenswerte von Auro Technologies und will sich für die zukünftige Entwicklung und Vermarktung der Auro-3D-Technologie engagieren. Wie Auro ist auch Saffelberg in Belgien beheimatet.

Eine neue Holdinggesellschaft namens NewAuro BV wird das Entwicklungsteam des Sound-Spezialisten beibehalten und bestehende Kunden unterstützen. Eine solide strategische Vision soll in Verbindung mit einer gesunden Bilanz ein zukünftiges Wachstum ermöglichen. Große Marken aus der Tonindustrie hätten ihr Interesse an Partnerschaften mit Auro-3D bekundet – sowohl auf der Technologie- als auch auf der Inhaltsseite. Bestehende Auro-3D-Plattformen und -Tools in den Bereichen Audio Coding, Audio Rendering und Upmixing würden weiter entwickelt.

Im Gespräch mit c’t hatte der Gründer und Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, Wilfried van Baelen, seinerzeit erklärt, dass der Schritt in die Insolvenz notwendig geworden sei, nachdem ein Deal mit einem neuen Investor nach mehreren Monaten Verhandlungen geplatzt war. Die Interessenten seien abgesprungen, nachdem sich herausgestellt hatte, dass die von Ihnen geforderte Umsatzsteigerung unter den aktuellen Marktbedingungen nicht realisierbar sind.

Hart umkämpfter Markt

Unklar ist, ob es sich bei diesen Investoren bereits um Saffelberg Investments gehandelt hatte. Bislang wurde auch nicht bekannt, welchen Kaufpreis das Private-Equity-Unternehmen für Auro Technologies gezahlt hat oder welche Umsatzerwartungen es hat.

In der Mitteilung spricht Auro Technologies auch die Einführung eines Streaming-Codecs namens "Auro-Cx" an. Damit hätte das Unternehmen endlich ein mögliches Konkurrenzprodukt zu Dolby Digital Plus, das bei Dolby die Grundlage für Dolby Atmos bildet. Allerdings dürfte bei der Einführung DTS auch bereits seinen seit einiger Zeit angekündigten Streaming-Codec mit DTS:X-Unterstützung verfügbar gemacht haben, der im Rahmen des IMAX-Enhanced-Programms eingeführt werden soll.

Lesen Sie auch Disney+ mit neuem Format IMAX Enhanced Mehr anzeigen ⊕

Das neue Team wird von CEO Rudy Van Duppen und CTO Bert Van Daele geleitet, die zusammen 20 Jahre Erfahrung mit der Auro-3D-Technologie haben. Der Verwaltungsrat wird aus dem Saffelberg-Direktor Luc Osselaer und dem Branchenveteranen Wiebo Vaartjes, dem ehemaligen Executive Vice President und CEO von Philips Lifestyle Entertainment, bestehen. (nij)